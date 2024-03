Al obispo Octavi Vilà, de Girona: “Serás un obispo que cree en Dios y que transmitirá la alegría del Evangelio”, de Josep Miquel Bausset

“Por que tu ministerio episcopal de servicio, de consuelo, de comunión, de alegría y de paz, sea muy fecundo”

Querido obispo Octavi: el jueves 29 de febrero, el papa Francisco te ha nombrado nuevo obispo de Girona, después de casi dos años de sede vacante en esta diócesis, por la muerte, en 2022, del obispo Francesc Pardo, que fue pastor de este obispado de 2008 a 2022.

He de decir que me alegro, y mucho de tu nombramiento como nuevo pastor de Girona, ya que serás un obispo con olor a oveja. Aunque (también tengo que decirlo), me sabe mal que la comunidad de Poblet pierda un buen abad.

Obispo Octavi, no nos hemos visto muchas veces, pero sí que recuerdo que en el verano de 2015, cuando fui a pasar unos días en Poblet con los novicios, tú hacías de lector, en el claustro, antes de Completas. A pesar de lo poco que pudimos hablar contigo, los novicios y yo te veíamos con la sonrisa en los labios y con la alegría de la fe en el corazón.

Testigo del Evangelio, serás un obispo que cree en Dios y que transmitirá la alegría del Evangelio. Serás un obispo que (ya como abad), sabes valorar y utilizar la lengua que compartimos los valencianos y los catalanes. Además, tu defensa de los Derechos Humanos y de la realidad nacional de Cataluña, así como tu compromiso con los refugiados ucranianos que acogiste en Poblet, hace de ti un padre solícito. E incluso, tu solicitud por los presos del Procés, visitándolos en la cárcel, nos recuerda tu preocupación por los que sufren.

Obispo Octavi, estoy seguro que serás acogido con cariño (y muy querido) en esta diócesis que ya es la tuya. De hecho, los cristianos de Girona son acogedores y reciben con afecto a todos los que vienen a vivir en la que será tu nueva diócesis. Por eso mossèn Lluís Suñer, ya ha dicho que eres “el obispo adecuado para nosotros”, ya que “eres cercano, sencillo, servicial, trabajador, con una intensa vida espiritual”, tan importante para servir a los hermanos.

Como ha dicho mossèn Suñer, tu llegada a Girona “nos ayudará a abrirnos a la vida y a la sociedad” y por eso te esperan, como no podía ser de otra manera, “con el corazón y los brazos abiertos”.

En esta diócesis hay dos monasterios que siguen la Regla de San Benito, Solius y Sant Daniel. Por eso el prior del monasterio cisterciense de Solius, el P. Josep Peñarroya, que te conoce bien, te ha definido como “una persona de diálogo, sencilla, con buenos fundamentos religiosos y sabiduría humana y defensor de los derechos de Cataluña”. Y la hermana Assumpció Pifarré, priora del monasterio benedictino de Sant Daniel, está convencida que serás “un buen pastor para la Iglesia de Girona”.

El 21 de abril (domingo del Buen Pastor), iniciarás tu ministerio episcopal en una diócesis (a la que estoy seguro que servirás con gozo y solicitud), que va del mar a la montaña, con ermitas y santuarios dedicados a la Virgen y a los santos, con hombres y mujeres de fe enraizada, aunque también en nuestra sociedad ha entrado la secularización y la indiferencia religiosa.

Sé que serás un buen padre y un buen hermano para todos los que peregrinan en esta porción del Pueblo de Dios que el papa te ha confiado. Padre y hermano, sobre todo, de los más alejados. Delega responsabilidades y confía en los laicos y de una manera especial en las mujeres. Sin ellas, las iglesias estarían vacías. Y confía también en los jóvenes. Ve a las periferias. Sé un obispo que pise las calles y visite los pueblos. Estoy seguro que no te encerrarás en el palacio episcopal; ¡que denominación tan antievangélica para la casa donde vive el obispo!

De la misma manera que el monasterio no “encierra” a los monjes, en la diócesis de Girona sal al encuentro de los que son de misa y de los que no lo son. Y es que cuando nos encerramos, nos enterramos. Sé abierto de miras y de corazón. Recibe a todos y sé comprensivo y compasivo como lo fue el Buen Pastor.

Trata a todos por igual y si has de favorecer a algunos, que sean a los pobres, a los marginados, a los excluidos muchas veces por la misma Iglesia.

Denuncia la mentira, la corrupción, la injusticia, el fraude y el soborno, como hizo Jesús, delitos tan frecuentes en algunos políticos. Y denuncia, con valentía profética, a los que se aprovechan de los últimos y pisotean a los más débiles de nuestra sociedad

En sintonía con el papa Francisco, anima a los cristianos de Girona a hacer realidad una nueva primaveraeclesial, más sinodal, más fraterna y más fiel al Vaticano II. Después de unos años calificados como de invierno eclesial, el 2013, el papa Bergoglio abrió (como en 1962 con el Concilio), puertas y ventanas en una nueva primavera de esperanza. También ahora en Girona, seguro que te la tramuntana te ayudará a avanzar y a hacer avanzar, por nuevos caminos, el pueblo de Dios.

Vienes del monasterio de Poblet a Girona. Es un camino de esperanza y de fraternidad. Curiosamente, el nuevo obispo de Pamplona, un religioso como tú, llegó a Navarra desde la “cárcel”. Cárcel y monasterio no son equivalentes (porque un monasterio es lo más alejado a una cárcel), pero sí que son ámbitos poco “propicios” para ser nombrado obispo. Son las sorpresas, las gratas sorpresas, que nos depara el papa Francisco.

Da un nuevo impulso a la Iglesia catalana, reducida a dos Provincias Eclesiásticas, pero que (¿por qué no?), puede constituirse en una Conferencia Episcopal Catalana, como deseaba el obispo Antoni Deig.

Que Santa María, la discípula fiel al Evangelio, te acompañe en esta nueva etapa de tu vida en el servicio episcopal a los cristianos de la diócesis de Girona. También te acompañaremos en la oración y en el afecto, los monjes, tus hermanos, que nos alegramos muchísimo de tu nombramiento como nuevo obispo de Girona y de tu nuevo servicio, ahora, episcopal sirviendo a la comunidad cristiana de Girona.

Un abrazo fraterno y mi oración por que tu ministerio episcopal de servicio, de consuelo, de comunión, de alegría y de paz, sea muy fecundo.

Text i imatge de Religión Digital