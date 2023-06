28 de juny. Dia internacional de l’orgull LGTB (https://www.tarragona.cat/)

El dia 28 de juny se celebra el Dia internacional de l’orgull LGTB. És el dia de la celebració del sentiment de dignitat de les persones LGTB i rememora la data del 28 de juny de 1969, en què es van produir uns aldarulls com a protesta a les batusses de la policia de Nova York al locals de gais i lesbianes i una manifestació espontània pels carrers de la ciutat.

A Tarragona, des de l’any 2008 es col·loca la bandera representativa del col·lectiu al Pati de Jaume I del Palau Municipal i les associacions lgtb del territori llegeixen un manifest per demanar tolerància i igualtat. Coincidint en dates es programa una exposició, que el 2014 va ser de la fotògrafa Genoveva Seydoux. El 2016 el GAG (Grup d’amisc Gais) va cedir la exposició “L’Homosexualitat a través de la història” amb la presentació a càrrec del comissari organitzador Loepold Estapé.

A més a més, des del 2013 el Palau Municipal il·lumina cada any en aquesta data la seva façana amb els colors de la bandera de l’arc de Sant Martí. El 2016 es va celebrar una gala reivindicativa i lúdica a les portes de l’Ajuntament en col·laboració amb H2O i altres associacions Lgtbi.

28/06/2023

Aquest dimecres al matí l’Ajuntament de Tarragona ha celebrat l’acte de lectura de manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+. L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. “Avui celebrem el Dia de l’Orgull, un moment de visibilització, de suport mutu i de construcció de comunitats. Moltes persones, malauradament en molts moments de la seva vida, s’han pogut sentir soles, incompreses o fins i tot rebutjades. Per això, l’Orgull també és la reivindicació de la pertinença i de la necessitat que es compleixin i garanteixin tots els nostres drets”, ha afirmat Viñuales.

L’alcalde també ha destacat la importància de “valorar i defensar la present democràcia i les llibertats aconseguides, sobretot tenint en compte el possible futur que s’albira. Per molt que l’extrema dreta s’esforci a difondre i propagar ideologies que maltracten i violenten al col·lectiu, aquest Ajuntament sempre s’esforçarà perquè els espais públics continuïn sent llocs on la diversitat i la pluralitat prenguin protagonisme”. “Estimeu, perquè estimar ens fa grans, ens fa lliures. Perquè la llibertat sexual no és una opció, és un dret, i perquè l’amor, en totes les seves formes i colors, sempre, sempre, guanya. Tarragona és orgullosament diversa”, ha conclòs.

Per la seva banda, la consellera d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, Cecilia Mangini, ha manifestat que “avui ens unim en solidaritat per a honrar els assoliments aconseguits en la lluita pels drets i la igualtat de les persones LGBTQ+. El Dia de l’Orgull és més que una celebració, és un recordatori cap a les persones que han perdut les seves vides a causa de l’odi i la intolerància“. La consellera també ha recordat “la valentia de les persones que han lluitat i continuen lluitant contra la discriminació i per la igualtat”. “S’han assolit avanços, però no són suficients, encara queda molt per fer. Com a societat, cal treballar perquè totes les persones puguin viure sense por de la discriminació o la violència, i tots i totes tenim la responsabilitat desafiant els perjudicis, educant amb els valors de la tolerància i la llibertat, ja sigui en les nostres famílies, escoles, llocs de treball o comunitats”, ha conclòs.

La lectura del manifest ha anat a càrrec del president de la comparsa de carnaval Disc 45 de Sant Salvador, Daniel Baelo, i de l’activista d’H2o Col·lectiu LGTBI+ del Camp de Tarragona, Marina Sendra. Enguany aquesta declaració institucional reivindica, entre altres aspectes, “el dret de les persones a ser com vulguin ser i a poder viure la seva identitat amb plenitud”. L’acte també ha comptat amb la participació de diversos consellers i conselleres municipals.

Des de primera hora del matí, el Palau Municipal llueix el domàs amb els colors de la bandera LGTBIQ i aquest vespre la façana s’il·luminarà amb els colors de l’arc de Sant Martí. També amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+ s’han organitzat diverses activitats. Després de la lectura del manifest, la bandera LGTBI+ es penjarà al Balcó del Mediterrani, on també s’oferiran activitats de sensibilització fins a les 13.30 h. Les activitats continuaran aquest dimecres a la tarda al Quiosquet de la conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ (ubicat a la Rambla Nova) amb el Joc de l’Oca LGTBI+. La programació del Quiosquet amb motiu d’aquest dia internacional finalitzarà aquest divendres dia 30 de juny amb el contacontes Amb la Tango són tres.

Consulteu la declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+ (PDF).