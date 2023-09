Acceptar la malaltia, acceptar la victòria, acceptar la derrota, acceptar la tristesa i la felicitat. Acceptar. El progrés es recolza sobre l’acceptació. En aquesta societat, accepta que néixer ric et fa més suportable la càrrega de la competència i la lluita pels recursos i una plaça de professor a la universitat. Accepta. Accepta fins i tot que tot això no siga cert, que no hi hagi psiquiatres interessats i barroers amb els seus pacients. Accepta-ho de bon grat. Accepta que Déu té un pla per a tu, per a que sigues feliç. Accepta que hom t’estime fins i tot després de decepcionar-lo i que algú que no et coneix desitge que ensopegues cada dia. Accepta que la joia es troba en la vida, que si estimes de tot cor també seràs de tot cor imperfecte. Que si plores, el teu cor s’eixampla i venç qualsevol somriure malèvol. Que si lluites, accepta que pots vèncer, però que potser si vences en realitat pots perdre moltes coses pel camí d’una vida incerta i llarga. Accepta-ho amb les mans obertes, preparades per a abraçar: qui et parla sent la tristesa de la bondat i la paciència. Alguna volta vam pensar que Nietzche era un farsant. Jo encara m’ho penso, ho accepto i no passa res, però ara accepta que la filosofia t’allibera, que tot allò que t’allibera és el coneixement. Accepta que hi ha pel•lícules que et fan plorar, cançons que t’afligeixen i històries que voldries proclamar sense témer les crítiques de la massa. Accepta que odies el silenci del còmplice, la farsa dels judicis a preu fet, la pobresa i el plor dels desenganyats. Que l’últim és possible que acabe encapçalant la llista dels escollits. Accepta la inestabilitat, la incertesa, la vida imprevisible. Accepta que tot canvia i res és per sempre. Et juro que és ben ben així. Accepta que un dia diràs adéu i aquest adéu serà per sempre i alguns potser pensaran en silenci que sempre vas ser un miserable. Accepta la por i l’odi que, com deia Ernesto Cardenal, és sempre reaccionari. Accepta que vas perdent la partida a una vida més plena, però ara no tens coratge per capbussar-te en les veritats o les certeses. Accepta que aquell metge té el poder per fer-te sentir una puta merda, una altra volta. Accepta que les ideologies polítiques no representen les bondats d’aquella persona que s’hi adhereix a una d’elles. Ni les bondats, ni les maldats. Accepta que has mentit a l’amic o que li vas demanar la seua ajuda i ell s’excusà amb una mentida, també, bo i sabent que te n’adonaves mentre et donava un copet a l’esquena. Accepta un enterrament de merda. I car. Accepta que t’agenolles cegament davant les modes i les tendències col•lectives. Que ets insensible davant del pobre i estàs disposat a llepar el ses del jefe a canvi de res. Accepta-ho, si pots, i accepta que si ara no ets feliç és perquè vols. No negues la bondat dels plans de Déu: espera, reacciona. Accepta que ets una bona persona, que si no perdones l’ofensa del veí és perquè no saps estimar i prefereixes viure enganyat. I què? Accepta’t. Accepta allò bo que t’ofereix la vida; una conversa, una lectura, un poema, una amistat. Traça un cercle allà on l’onada ve a rompre’s. Observa l’aigua. Tanca els ulls. Imagina que tot és provisional i els daus, en efecte, no estan al teu abast.