Israel: 7 mesos de guerra a Gaza i 76 anys de lluita existencial

Avui s’ha fet pública la decisió del fiscal del Tribunal Penal Internacional demanant l’emissió d’ordres de recerca i captura contra el president d’Israel i el ministre de defensa, així com de tres líders gihadistes palestins. Aqueix malpas serà un més en el descrèdit dels organismes internacionals bastits per presevar els drets humans ja que situa al mateix nivells els genocides i els governants d’un estat democràtic. Agreujarà l’antisemitisme global i la criminalització d’Israel alhora que apuntalarà el palestinisme com a factor de convergència de tots els totalitarismes que volen l’erradicació de l’estat-nació del poble jueu i la derrota de les societats obertes occidentals.

La resposta israeliana més coherent és aqueixa de Benny Gantz, reproduïda per The Times of Israel: “« Alors qu’Israël se bat avec l’un des codes éthiques les plus stricts de l’Histoire, tout en respectant le droit international et en s’enorgueillissant d’un système judiciaire indépendant et solide, établir un parallèle entre les dirigeants d’un pays démocratique déterminé à se défendre contre un terrorisme abject et les dirigeants d’un groupe terroriste sanguinaire constitue une profonde distorsion de la justice et une faillite morale flagrante ».

Aqueixa infàmia jurídicament indefensable no aturarà la determinació d’Israel per defensar-se i preservar la supervivència del poble jueu arreu del món.