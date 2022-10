M’he llevat a les 4.38. M’he dutxat, he fet la bossa, el frontal i he muntat a la Font del Burgar. Necessitava caminar, recuperar la calma de la serra, respirar. De tornada, per uns moments, una guineu em seguia el rastre. La Lila se n’ha adonat.

Ara escric des de casa de ma germana, a Ulldecona. He begit aigua i m’he fet un got de llet. La Lila m’espera al cotxe. És l’hora d’anar a donar de menjar a les gallines.

Bon dia i bona hora.