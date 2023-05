Participació democràtica: desplegament de la intel.ligència col.lectiva (i II)

Des de 2020, segons Intermón-Oxfam, el valor conjunt de la riquesa dels milmilionaris espanyols ha augmentat en quasi 3.000 milions de dòlars, cosa que equival a un augment 3 milions de dòlars al dia. Aquest augment espectacular de la riquesa i els ingressos de les elits ha coincidit amb la defensa de la reducció fiscal en la tributació dels més rics, especialment promoguda pel Partit Polpular (eliminació de l’impost de Patrimoni, Successions, etc.) Recordeu-vos les recents declaracions d’Isabel Díaz Ayuso “recorreré davant el Tribunal Constitucional contra l’impost temporal de solidaritat de l’Executiu a les grans fortunes” (Ondacero.es 11/01/2023). En molts casos, aquests beneficis, fruit d’aquesta avantatjosa situació, han servit per a pagar elevats salaris i bonus als seus alts executius dels bancs i de l’IBEX 35, i per a l’augment dels guanys dels accionistes.

Al mateix temps, els salaris reals de les persones treballadores perden poder adquisitiu. A títol d’exemple, avui el SMI (Salari Mínim Interprofessional), de 1.080€ bruts mensuals, representen un poder de compra equivalent al de l’any 2019. És a dir, s’han perdut tres anys de convergència real. Segons les dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), entre maig de 2021 i maig de 2022, la cistella de la compra s’ha encarit en torn a un 15,2%. Tot això a pesar de les mesures decretades pel Govern de coalició que s’erigí com el principal dic de contenció, essent capaç de limitar el deteriorament en les condicions de vida especialment dels més vulnerables.