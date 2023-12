L’últim traginer. A peu pel Pallars i la Vall d’Aran, de Josep Ma Espinàs

Aquest és el llibre que hui duc al bloc. És un text de Josep Ma Espinàs que va escriure el 1957 i que ha tornat a publicar l’any 2021 amb el títol de L’últim traginer.

El llibre consta de les parts següents:

El tren, la Pobla i els amics Del Barranc de l’Infern a Baro De Baro a Sort De Sort a Llavorsí Un cop d’ull a les Tres Valls De Llavorsí a la Guingueta De la Guingueta a les Ares De les Ares a Salardú pel Port de la Bonaigua De Salardú a Vielha De Vielha a Bòssost De Bossòst a la Ratlla

A més té un encapçalament d’Isabel Martí i el pròleg de l’autor de 1999.

És un llibre en què viatgem a mitjans anys cinquanta en què el Pallars i la Vall d’Aran no tenien estacions d’esquí. El lector fa un passeig per aquells camins vells i muntanyes en una crònica que et fa viatjar a un món rural perdut.