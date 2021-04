Llegir i rellegir

Per tal d’anunciar l’evangeli de Jesús, per a anunciar Jesús, un mode que em sembla més útil i efectiu és llegir els sants evangelis. I llegir espaiet, assaborint la lectura, adonant-me del que estic llegint.

És cert que de vegades cal obrir l’apetit per a eixa lectura. I per a això, poden servir-nos des dels acudits de Quique fins a la història humorística de la “Vecina de Jesús”, de Toño Casado. És curiós, però sol ser la millor forma que penetren en nosaltres les dites i fets de Jesús i traure gust a una lectura en directe.

En certa ocasió vaig deixar el llibre a un senyor ja antiquíssim “Memorias d’un repórter de los tiempos de Crist”. El va agafar i estigué tota la nit llegint fins que s’acabà el llibre. És cert que de vegades no serveix tenir la bíblia en la biblioteca perquè solament la fem servir d’ornamentació o per a ocupar un lloc, però hi ha formes d’anar introduint i aninant la lectura més profundament. Per supost, que l’ideal és comentar-lo. Fet en grup té una força molt especial. Trobe a faltar alguna persona de la parròquia que sàpia posar en dibuixos l’evangeli. “Qué bueno que viniste” de Cortés, i altres de semblants. Mereixen tot l’aplaudiment i arriben a on no arriba la lectura personal.

Hi ha parròquies que editen cada diumenge en el full parroquial el text d’eixe dia. No sé si té molts lectors o pocs perquè entre altres coses, està escrit amb lletra molt xicoteta. I què bo si algú sap triar i exposar el text amb humor, unint, relacionant, aterrant…

He llegit algun autor de categoria espiritual que seria positiu algun diumenge en lloc d’eucaristia, dedicar aqueixa estona a llegir i comentar l’evangeli sobretot amb xiquets i joves. Hem de buscar la font d’on brolla la nostra vida cristiana.

I com a principi, que bo i necessari és el que hi haja un grup en totes les parròquies de Bíblia. Hi ha a Bilbao una parròquia amb 18 grups de Jesús”. Fenomenal. Això és obrir i sembrar esperança? Hi ha algú que s’hi anime?