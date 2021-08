LES FLORS (i II)

Quin mite amb les plantes carnívores! No entenc per què ens fascinen tant. El normal és que una planta menge carn, no? No va a ser vegetariana, això seria canibalisme.

Hi ha flors que són la vergonya del planeta: les flors artificials, les que són com una decoració d’algun restaurant. Una flor artificial és una flor normal, el que un personatge mediàtic que dóna vida a un artista, a un còmic, etc. És de plàtic, no cola.

Hi ha un moment, ha, ha! del Dia dels Enamorats que compensa tot aquest sofriment de les flors. És el moment en què entra un enamorat en una floristeria, encarrega un ram i li ha de dictar el seu missatge d’amor al florista per tal que el pose en la tarja. Les flors s’han d’espellar de riure. obte aqueix enamorat ple d’il.lusió està davant d’un senyor amb cara de funcionari de presons i li diu: Ets el més especial de ma vida, m’agradaria envellir al teu costat! Cada vegada que et veig, el meu cor batega i em faig més jove.” Els salzes es parteixen de riure.

Amb les flors es donen situacions peculiars. Per exemple, allò de tirar el ram i que l’agafe… doncs és la següent.

És just que les flors odien l’amor. Per això les roses tenen espines, és l’única manera que tenen de venjar-se de nosaltres. Aqueixa i el preu, costen un ull de la cara.