L’economia de pau dóna vida, l’economia de guerra la lleva (I)

La COVID és l’amenaça més urgent a què ens enfrontem com a humanitat, però ella va estretament unida a la necessitat de canvis d’hàbits individuals i col.lectius, que contribuesquen a la minva progressiva de l’escalfament del planeta, la major amenaça silenciosa a què ens enfrontem.

És urgent canviar el paradigma com indica Leonardo Boff: en lloc del puny tancat (voluntat de poder com a dominació) per a subjugar altres pobles i la natura, la mà estesa (voluntat de viure i conviure) per a la cura i l’acaronament essencial. La cerca de la bondat i la bellesa.

Caminar per la senda del compliment dels objectius de Desenvolupament Sostenible. Dur-lo a les agendes polítiques amb pressupostos. La despesa social ha de cobrir fonamentalment les necessitats d’alimentació, sanitat, educació, protecció social. És paradoxal que la quarta economia de la UE destine sols un 0,19% a la cooperació internacional.