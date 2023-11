Entre la incertesa i l’esperança (i II)

El propi informe de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO 2022) ens parla de l’augment de les xifres de la fam fins assolir els 828 milions de persones. Això passa en mig de Polítiques Agràries Comunitàries (PAC) orientades, amb prioritat, a l’aliment de la indústria agroalimentària per a la producció de carn, davall l’eslògan de'”Els animals primer”, en detriment de l’agricultura local i familiar i d’erradicar la fam en la infantesa. Ací existeix un primer desafiament i una oportunitat. Canviar els hàbits alimenticis és un primer desafiament i una oportunitat. Canviar els hàbits alimenticis és el desafiament de reduir el consum de carn i peix de qualsevol tipus, que suposa l’oportunitat de reduir així les emissions de carboni.

En estreta relació amb la política de recursos alimentaris es troba el Món Rural i la GESTIÓ SOSTENIBLE del TERRITORI. Aquesta política juga un paper clau en la preservació de l’entorn natural, mitjançant la protecció del capital natural, la defensa de la biodiversitat, la valorització de residus, la gestió de l’aigua com a bé comú, la seua contribució a la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire. Requereix de mesures clares en el trànsit d’energies fòssils (petroli, gas, carbó), cap a energies sostenibles (eòliques, fotovoltaiques, hidroelèctriques…). En el territori rural es donen cita tots els elements d’un futur net. Els elements que fan possible la vida com són: terra, aigua, sol i vent. Tots els indicadors de futur estan reclamant un nou ecosistema d’autoconsum, en modalitat cooperativa, on el Món Rural disposa de major quantitat de “teules i terrats” que poden facilitar la participació de les llars en la transició energètica de forma comunitària, i així contribuir a la SOBERANIA ENERGÈTICA.

En aquest escenari es troben els MOVIMENTS MIGRATORIS a causa dels conflictes del nostre temps: els fenòmens climàtics extrems, les perturbacions econòmiques, en combinació amb l’augment de les desigualtats socials, violència en suma. Al mateix temps que s’esdevé, de fet, en el “lloc” d’arribada, acollida a homes i dones, que busquen “una terra nova” visibilitzats amb la seua pròpia identitat històrica. Apareix alhora un nou desafiament en un Món Rural enriquit i recreat per la diversitat de llengües, origen, credos, gastronomia, música i cultura universal. Es fa essencial el desplegament de l’HOSPITALITAT.

Podem imaginar per un moment un PLANETA VIU en què totes les persones respiren aire net, beuen aigua potable, mengen aliments produïts de manera sostenible. Imaginar un món sense contaminació ni substàncies tòxiques, amb un clima segur, una biodiversitat saludable i ecosistemes florents. Imaginar un país on el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), en l’últim baròmetre, els enquestats consideren, en primer lloc, que la situació econòmica dels espanyols és bona o molt bona (90%). I, en segon lloc, apareix el Consell General del Poder Judicial )CGPJ) com la institució més valorada amb el 80%. I amb el mateix percentatge de puntuació se situa la política i els polítics pel seu lliurament al bé comú. Imaginar per un moment que s’amplia la condició del “nosaltres” amb una destinació i una esperança comuna.

