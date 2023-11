Els nostres pobles com a llocs de vida i treball (i III)

Aquestes, i segur que altres moltes activitats més, caldria cobrir amb ajuda de programes públics que incentivaren el retorn de moltes persones al món rural, en la perspectiva d’un canvi necessari de mode de vida i de lluita contra el canvi climàtic.

Mentre aquestes línies de treball es vagen incorporant en l’agenda política, i per tant en els pressupostos públics, i a l’expectativa que la societat vaja essent conscient del canvi de model necessari, pot aquest article animar a aquelles persones que estiguen en les ciutats en situació precària o incòmoda amb els seus treballs, sobretot si tenen algun vincle familiar o afectiu amb algun poble, a pensar en la possibilitat de donar un gir a la seua vida.

Cal un procés de reflexió previ, doncs els nuclis de població xicotets són el contrari al soroll i consum de les ciutats. Una vida més austera, senzilla i autèntica, no per això menys feliç, exigeix que els recursos psicològics personals siguen sòlids.

Aquells que prenen la decisió estratègica d’anar cercant formes de vida més autosuficients i més comunitàries, que puguen anar-se assajant en aquestes comunitats que són la majoria dels pobles de l’Estat, tindran un avantatge respecte dels que ho facen forçats per la situació d’un món urbà que en pocs anys anirà col.lapsant davant la falta de combustibles fòssils, minerals i materials per a seguir produint objectes de consum. No hi ha més eixides, tret que optem per seguir aprofundint en la destrucció del planeta i en la disminució dràstica de l’espècie humana.

Imatge: https://ruralcat.gencat.cat/noticia/-/journal_content/2002/20181/10441344/publicades-les-dades-de-l-observatori-del-mon-rural-2022