EL QUE ENS FA HUMANS (I)

“Durant més d’un segle hem estat arrossegats pel pròsper Occident darrere del seu carro, ofegats per la pols, ensordits pel soroll, humiliats per la falta de mitjans i aclaparats per la velocitat. Accedim a admetre que la marxa d’aquest carro era el progrés i que el progrés era la civilització. Si alguna vegada ens aventuràvem a preguntar ‘progres cap a què i progrés per a qui?’, es considerava que abrigar aquest tipus de dubtes al voltant del caràcter absolut del progrés era un tret excèntric i ridículament oriental” (R. Tagore)

La mundalització podria ser una oportunitat per a fer-nos els humans més humans. Per a inventar noves formes socials i econòmiques capaces d’afavorir la felicitat humana mitjaçant un repartiment equitatiu dels béns i un apropament entre la gent d’ací o d’allà, ara com ciutadans del món. “Front al paradigma de l’enemic i la confrontació necessitem contraposar el paradigma de l’aliat, l’hoste i el comensal. De la confrontació hem de passar a la conciliació, de la conciliació arribar a la convivència, de la convivència a la comunió, i de la comunió a la comensalitat.” (Leonardo Boff)

L’acollida dels altres posa a prova la nostra capacitat col.lectiva per tal d’acceptar la diversitat i superar les nostres pors de xiquets mimats. Però socialment no superem la prova. Els segles passen i aprenguem poc de les lliçons de la història. Avui es repeteixen molts criteris i actuacions molt semblants a les d’èpoques que crèiem ja superades. El sistema econòmic dominant realitza una ferotge selecció que elimina o exclou als qui són necessaris per a la creació de la riquesa, de tal manera que els empobrits esdevinguen un “problema i una amenaça” per al banquet dels enriquits.