El blaverisme arremet contra l’arquebisbe Benavent, per Violeta Tena (ELTEMPS.CAT).

Els intents de l’arquebisbe de València, Enrique Benavent, per normalitzar l’ús de l’idioma propi en l’església valenciana han topat amb un enemic inesperat. La RACV l’acusa d’enviar a les parròquies un evangeli «catalanitzat». «Amb el cardenal Cañizares, l’església valenciana ha buscut en pau i tranquil·litat», diuen.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), una de les entitats que les darreres dècades ha encarnat el blaverisme més irredempt, té un nou enemic. Es diu Enrique Benavent Vidal i és, des de l’octubre de 2022 l’arquebisbe de València, és a dir el màxim representant de l’església catòlica en l’arquebisbat de València. La RACV ha emès avui un comunicat on critica Benavent per haver fet arribar a les parròquies la versió en llengua pròpia dels Evangelis. L’entitat acusa l’arquebisbe d’haver enviat «una versió catalanitzada». «Han convertit a la Mare dels Desamparats en la catalana Mare dels Desemparats, tot substituint la A del valencià Ampar, per l’E del català Emper», critiquen.

«La RACV desitja manifestar el seu més profund rebuig a aquest tipus de polítiques lingüístiques que es porten a terme des del Palau Arquebisbal i recorda que, fins ara, amb el cardenal Cañizares, l’església valenciana ha viscut en pau i tranquil·la i s’ha pogut expressar en les dues llengües que reconeix el nostre Estatut d’Autonomia», expressen en el comunicat remés als mitjans de comunicació.

Cal recordar que Cañizares mai no va fer ús del valencià en la seua litúrgia ni va fer res per promoure la normalització de l’idioma dins l’església valenciana. De fet, va obstruir els intents que des d’alguns fòrums de cristians de base es van donar per tal d’avançar en aquesta matèria.

L’origen de la polèmica està en un dels passos històrics que Benavent ha donat d’ençà que es posà al capdavant de l’arquebisbat: la publicació, a principis d’aquest any, de la publicació dels evangelis en valencià. Des de la publicació, s’han distribuït 5.000 exemplars entre parròquies, col·legis, catòlics i fidels. ‘Evangeli per a cada dia 2024′ es va elaborar des de la Delegació Diocesana de Litúrgia de l’Arquebisbat a partir dels textos del Llibre del Poble de Déu; els textos de la missa d’À Punt; la Bíblia Valenciana Interconfessional, a més de l’aportació de filòlegs de la Diòcesi. El volum, en tot cas, seguia la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

A la vista d’aquest històric pas a favor de la normalització lingüística donat per Benavent, una delegació de la RACV es va reunir el passat març amb l’arquebisbe. En la trobada, el degà de l’entitat blavera, va fer entrega a Benavent d’un exemplar del catecisme i un altre de la santa missa «redactats en autèntic valencià», dos textos que, segons la RACV, tenien el vistiplau de la Conferència Episcopal i el Vaticà. Tots dos volums segueixen les Normes del Puig, les quals no tenen cap aval filològic.

Segons l’entitat, Benavent s’ha saltat “el seu compromís d’obtenir el consens dels bisbes de l’arxidiòcesis, pel fet d’haver remés una versió dels evangelis catalanitzada per llegir en les misses, així com una carta pastoral del mateix signe, en contra d’allò considerat i a pesar de reconèixer la sensibilitat que existeix en la Comunitat sobre el tema lingüístic”.