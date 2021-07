Cuidemos la vida consagrada, d’Hortensia López Almán

Aquest és el llibret que acabe de llegir. Publicat per Círculo Rojo, la primera edició del qual és de novembre de 2020. Podem llegir a la contraportada que a l’edat de 21 anys l’autora va ingressar en un convent de l’orde de les Carmelites Descalces. Després de vint anys de vida religiosa va optar per secularitzar-se després de passar per tres convents, de passar per greus problemes. L’autora analitza problemes de la vida religiosa, abusos d’autoritat, problemes psíquics que pateixen les religioses, indiferència per part de les autoritats eclesiàstiques… I proposa possibles solucions, fent una crida a les autoritats per tal que abandonen l’actual indiferència amb què tracten aquests problemes i prenguen mesures per tal de tenir cura de la vida consagrada.

L’autor també vol amb aquest llibre sensibilitzar per tal que no es jutge ni es menyspree el religiós o sacerdot que abandona la vida religiosa i posar un poc de comprensió sobre aquestes persones.

El llibre té una introducció seguida de nou capítols:

1. Noviciado

2. Cambio de priora

3. Profesión solemne

4. La madre Felisa nuevamente priora

5. Cambio de convento

6. Écija

7. Monasterio Blanco

8. Secularización

9. Abusos de autoridad

Conclusión

Anexo I. Adaptación de las características de la violencia de género a la vida religiosa.

Anexo II. Programa KAIRÓS.

L’autora també té un bloc: floresquecompartir.blogspot.com

En recomane la lectura (si hi esteu interessats).