ATALAYA CARMEN LUMBIERRES Aún no hemos votado (LEVANTE-EMV)

La virtualidad que inunda nuestras vidas ha alcanzado también a nuestra potestad de decidir. En este Second Life que algunos confunden con la realidad, los sondeos parecen escrutinios de la noche electoral y los cálculos sobre los nombramientos institucionales se hacen como si nosotros no existiéramos. Nos hablan de las elaboraciones de listas teniendo ya en cuenta si se va a ganar o a perder cuando queda un mes y medio para el 23 de julio. Parece ser que una pandemia no ha sido suficiente para hacernos entender la importancia del azar, ni cuarenta y cinco años de democracia para comprender que la voluntad general reside en el pueblo español.

Alberto Núñez Feijóo en un mitin a los suyos asegura que habrá sitio para todos, ¿pero qué sitio? ¿Y quiénes son todos? Mientras que desde los análisis en la izquierda se elucubra si Pedro Sánchez calcula una derrota y por eso quiere un grupo parlamentario de fieles o que las confluencias de Sumar se van a distanciar en cuanto estén en la oposición. Si es que ni siquiera se han impreso las papeletas, ni sabemos quiénes van a componer las mesas electorales en ese nuevo drama del primer mundo en que hemos convertido ser miembro de una mesa y tener vacaciones reservadas. Que no digo que no sea un verdadero inconveniente, pero el alarmismo de salvar a España no se compagina con la preocupación por el qué hay de lo mío. Esto último se muestra como el verdadero referente de estas elecciones, desde el me podré ir de viaje al con esta confección de las listas me podré dedicar luego a la guerra interna en mi organización. Está también la variante en positivo, podré colocar a todo el mundo y asegurarme en la victoria, la paz interna mientras mi liderazgo se vuelve incontrovertible. Porque todo depende de cómo se explique y de quién lo explique, lo que para la izquierda son vetos, para la derecha es renovación. Cuando se acusa a la izquierda de torpeza en la firma de la coalición Sumar, hecha en tiempo y forma o de los encontronazos de Sánchez con algunos líderes territoriales no aprecio la misma valoración en las listas elaboradas en el Partido Popular por su dirección nacional y el vacío comunicativo en la posible coalición en el flanco derecho. Inconvenientes y tropiezos va a haber en ambos lados de la contienda, porque ya me perdonarán los nacionalistas periféricos pero el grueso se libra en la bipolaridad. Y por mucho que unos deseen llegar o que lleguen y otros no tener que marcharse, hasta la noche del 23 de julio todo es posible. Mira que tenemos reciente el 28 de mayo para no volver a cometer los mismo errores, pero repetiremos en la misma piedra.