I

Amb el tren Avant, la distància entre Sants i Girona es recorre en trenta-nou minuts. Mare meua, quina diferència respecte els Rodalies! Amb aquest temps, el temps en que es triga a escriure quatre coses, cada dia recorro Sants i Girona. I la tornada.

II

Acabo de rebre una notícia excel•lent, d’aquelles que et ressuciten la moral i et fan sentir d’allò més bé: dissabte anirem a dinar a Amposta en Francesc, en Toni i… el nou professor oficial de Matemàtiques, en Cristian! No us imagineu l’alegria que sento ara mateix. Hi ha Déu, i un exemple d’això és que Cristian ha sapigut sortir d’un pou que pareixia no tenir fons i arribar on és ara. No sense lluitar, no sense sofrir. Visca!