Tornem al camí, prou de Marrades: Independència!

Altra volta l’hora del Poble de Catalunya, catalans som-hi !!*!!

Contra “la morta”, la vida! A l’enemic de Catalunya no hi ha res que li faci més fàstic i ràbia que la Independència de Catalunya i l’Estelada, símbol dels catalans lliures que ja hem trencat amb “la morta” i amb tot el que “la morta” domina. L’autonomisme, els partits interessats i porucs, i la mateixa Generalitat sotmesa pel règim espanyol són els primers enemics de la Independència de Catalunya. Torna ser l’hora del Poble Català, actiu, valent i lliure, el de les mateixes Consultes, el del 9N, el del Primer d’Octubre i el de la DUI.

Cal de nou posar-nos dempeus i caminar vers la plena llibertat.

Contra la guerra que fa Espanya per subjugar i espoliar Catalunya, Independència!

Contra la judicatura espanyola prevaricadora i de l’enemic, Independència!

Contra jutges i fiscals, Independència!

Contra l’espoliació que patim, Independència.

Pel Divorci entre Catalunya i Espanya, Independència!

Empoderem-nos, posem-nos dempeus, diguem “Prou”!

Reafirmem el Primer d’Octubre, completem la DUI. Foragitem així la repressió i els repressors.

Foragitem Espanya de les terres catalanes.Trenquem aquesta permanent submissió!

Visqui Catalunya Lliure. Visqui la Llengua Catalana, visqui la Nació sencera, són indestriables!

PS: Sabeu que les Consultes van néixer per la iniciativa d’un petit grup independentista d’Arenys de Munt (Moviment Arenyenc per a l’Autodeterminació – MAPA) al principi de gestionar-ho pràcticament eren poc més de quatre persones, i desprès del primer èxit es van contagiar a molts municipis de Catalunya?

La lluita i la tasca d’alliberament nacional de Catalunya continua, no defallim! Ara torna ser la nostra hora, l’hora del Poble menut de Catalunya.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR del BIC (Berguedans per a la Independència de Catalunya. Cossos territorials per la DUI, per la Llista Cívica, pel MxI (Moviment per a la Independència.