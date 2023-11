El món rural davant la seua gran oportunitat (i II)

Així, des de la perspectiva col.lectiva, les institucions públiques han de coordinar esforços i polítiques, de manera que no sols es vertebre el territori, sinó que es faça de forma equitativa i amb igualtat d’oportunitats per a totes les persones, amb independència del lloc on residisquen. Si no es prioritza la prestació de serveis i la generació d’oportunitats (no és correcte que hi haja ciutadans de municipis segovians que necessiten viatges de fins a sis hores per a rebre una sessió de radioteràpia o municipis sense accés a una connexió a Internet o sense transports públics) serà molt difícil fixar població en alguns territoris.

I finalment, és essencial que les empreses s’involucren de forma més activa. L’arribada d’indústria a determinades zones de l’Estat, l’obertura de centres logístics o l’assentament de projectes corporatius han demostrat ser un revulsiu per a la generació d’oportunitats. És essencial que les empreses aposten per les zones rurals i enfoquen també les seues iniciatives cap a la cohesió territorial, la vertebració del territori i la lluita contra la despoblació.

Impulsar les zones rurals implica crear un país més fort, més equitatiu, amb més oportunitats i més sostenible. Si cada u de nosaltres fa la seua xicoteta aportació i remem en la mateixa direcció, podem aprofitar aquesta oportunitat històrica i construir un país més pròsper i just que torne a les zones rurals tot el que ens han donat a tants de nosaltres.

