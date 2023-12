3. Marc Granell: “La guerra” (VILAWEB.CAT)

Quan el poeta Marc Granell (València, 1953) va publicar aquest poema –en el llibre La lluna que riu i altres poemes– era el 1999, un any carregat de conflictes (el Congo, Kossove, Timor Oriental, Guinea-Bissau…). Amb una expressió simple, Granell ens tramet un missatge clar i punyent: “La guerra és inútil,/ mai no apanya res./ Tot ho arrasa i mata,/ tot ho destrueix.”

La guerra és inútil,

mai no apanya res.

Qui pensa que hi guanya

també n’ix perdent.

La guerra és tan sols

la forma cruel

que té d’augmentar

qui mana el poder.

Els pobles no hi guanyen

jamai res de res.

Encara que hi vencen,

sempre ixen perdent.

D’ella només trauen

una cosa en net:

ferides, misèria

gana i patiment.

La guerra és inútil,

mai no apanya res.

Tot ho arrasa i mata,

tot ho destrueix.

La guerra és inútil,

mai no apanya res.

Tot ho arrasa i mata,

tot ho destrueix.