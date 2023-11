Carmen Català Blasco. In memòriam

El dia 26 de l’any 2017 ens deixava ma mare. Com solem dir, sols s’oblida allò que no es recorda: i una mare no s’oblida mai. Hui fa sis anys que ens deixava, que ja no la tindríem més en cos i ànima ací a la Terra. Era el dia de la seua Pasqua, el pas d’ací, a la Terra, a la presència de Déu, al cel.

Una esquela, un obituari, una targeta de condolences, un missatge de condol… Hi ha moltes maneres d’expressar el nostre sentiment després de la pèrdua d’un familiar. Però no sempre trobem les paraules exactes o oportunes. No sempre, insistesc. Moltes vegades diem més amb els gestos que amb les paraules (i més, si es tracta d’un ésser estimat, com una mare).

Cinc frases de comiat (https://catalunyadiari.com/actualitat/millors-50-frases-acomiadarse):

Tot i que et vaig perdre, et trobe als meus records.

De quina manera pots mirar la persona que t’estimes i dir-li que et toca marxar?

Quan algú marxa, és perquè està a punt d’arribar una altra persona.

Si plores pel nostre comiat, cal que recordes que no vaig marxar: em vas deixar anar.

És més sa que ens diguem adeu, encara que siga dolorós.