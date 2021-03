Cop d’Estat a Myanmar/Birmània

Dos mesos ja que els generals del Tatmadaw van fer el cop d’estat per apropiar-se del poder absolut del país. Díes de revolta. Manifestacions constants diàries als carrers d’arreu del país. De dia, de tarda i de nit, desafiant el toc de queda i la llei marcial. I el món s’ho mira. I poc ressò aquí, diría que gens. Si voleu cada dia des de 1r de febrer faig tuits @giner_roser en el meu compte sense parar, informant, publicant fotografíes, fets, evidències. Tinc contactes via missatges directes a twitter amb gent d’allà, amics, amigues.

Un resum del dia d’ahir 27 de març. Dia de les Forces Armades. Important en el calendari de Myanmar/Birmània i especialment per els militars de la Tatmadaw. El General Min Aung Hlaing al capdavant de la Junta Militar colpista feixista i terrorista va organitzar grans desfilades a la capital Nay Pyi Daw. Set països representats van assistir-hi: Rússia, Xina, Índia, Bangla Desh, Laos, Tailàndia, Vietnam. Significatiu. Hipocresía política, interessos. Es va organitzar un gran sopar de gala per commemorar aquest dia.

Mentre, al llarg del dia a tot el país, de nord a sud,d’est a oest, les manifestacions pacífiques de la gent es multiplicaven, pobles, ciutats, llogarets rurals. I la repressió dels policíes terroristes militars va començar i van disparar novament amb foc real des del carrer o amb els seus franc tiradors ben posicionats contra la gent, els manifestants, Mandalay, Monywa, Yangon, Dawei, Taunggy, Bago … Només ahir sense confirmar 110 víctimes mortals, infants, dones, homes, jovent. Centenars i centenars de detencions. Molta gent ferida.

Des de 1r de febrer han mort en mans dels policíes terroristes feixistes de la Junta Militar 423 persones. Més de 2.500 persones detingudes. I el món s’ho mira.

No s’albira cap final pacífic. Porten ja més de 50 díes de revolta. El país està gairebé paralitzat. Ferroviaris, metges, infermeres, professors, botigues, centres comercials, bancs privats, servents públics, fan vaga general. El CDM Civil Desobedience Movement aglutina a tots els manifestants, posant a prova la seva resistència contra la dictadura militar feixista. Diputats electes en les últimes elecions de novembre 2020 i que no van poder assumir els escons a causa del cop d’estat, han format un govern civil a l’ombra. El CRPH Comitè de Representants de l’Assemblea de la Unió mira d’aconseguir el reconeixement nternacional com a govern legítim de Myanmar/Birmània i ara pressiona perque la Junta Militar es consideri un grup terrorista.

Escola Mingalabar. Than Ywar Thyt. Sagaing. http://jofran-ong.blogspot.com

En les categoríes del meu bloc Birmània Reflexions i Birmània Viatges he escrit molts apuntaments. He viatjat fins a tres vegades a aquest país. Penso que el conec bé. Hi tinc molts vincles i l’estimo molt. I des de fa dos mesos visc en una angoixa constant.

Com em diuen … resar a qui sigui i esperar.