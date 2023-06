Notícia de la UITP

Del 4 al 7 de juny s’ha celebrat a Barcelona el Congrés de la UITP, l’Associació Internacional de Transport Públic (inauguració, a dalt). Es tracta d’una organització sense ànim de lucre que agrupa multitud d’agents polítics, econòmics, científics i industrials relacionats amb el transport públic i la mobilitat sostenible, per tal de fomentar-los i promoure’ls. Amb aquesta intenció, organitza conferències, congressos i seminaris per a promoure l’intercanvi de coneixements i experiències entre els seus membres. També ofereix serveis de recerca, estudis i assistència tècnica relacionats amb el transport públic. Treballa les més diverses àrees temàtiques com ara la planificació, el finançament, la tecnologia, la innovació, la seguretat i la sostenibilitat.

La UITP agrupa 1.900 empreses escampades per cent estats i abasta tots els mitjans de transport públic (metros, tramvies, trens regionals, autobusos i transport aquàtic). Són membres de la UITP TMB i FMB, els FGC i l’EMT i la FGV valencianes, com també Transportes Interurbanos de Tenerife. Per a les seves tasques, compta amb una oficina central a Brussel·les i quinze més a les principals metròpolis dels cinc continents. Les seves figures més destacades són el saudí Khalid Alhogail (president per al període 2021-2023 i CEO de SAPTCO, empresa saudita de transport públic) i Mohamed Mezghani (secretari general des de fa 25 anys). Per cert, qui fora president de FGC durant molts anys, Pere Calvet Tordera, ha estat successivament president de la secció de metros de la UITP (2013-17), president de l’entitat (2017-21) i president honorari des del 2021.

Llegeixo amb sorpresa que aquest organisme no és, com podria esperar-se, una invenció moderna sinó que fou fundada el 1885 pel rei Leopold II de Bèlgica (el del Congo, per entendre’ns) per donar suport a la indústria del tramvia i de l’acer del seu reialme.

