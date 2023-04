Ole Thorson (1941-2023)

Un record per a Ole Thorson, l’enginyer danès (però molt català) del corbatí, el de la crítica elegant i raonada contra la tirania de l’automòbil a les ciutats, el de la defensa del vianant, el ciclista i l’usuari del transport públic. Fou un dels fundadors de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, a la qual tinc el gust de pertànyer. Marxa en el pitjor moment, quan el debat sobre la mobilitat urbana és més crispat que mai, a les envistes d’una campanya electoral que no tindrà cap de les qualitats que adornaven Thorson: educació en el parlar, lògica en l’argumentació i coneixements profunds en la matèria que ens ocupa.

[Imatge: nuvol.cat]