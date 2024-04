Novetat editorial: ‘Apunts per Tarragona’

Novetat important en relació a aquest bloc. Acaba de sortir publicat el llibre Apunts per Tarragona, de Via Editio. Es tracta d’un recull de tots els apunts relacionats amb Tarragona apareguts tant a Les aigües turbulentes com a Via a via entre 2007 i 2023. En les seves gairebé 200 pàgines podreu llegir de nou les meves cròniques, reportatges o notícies comentades, referides totes elles a la meva ciutat d’adopció, i classificades per àmbits temàtics ciutadans (els carrers, les festes, la política, la cultura, els comerços…). Es tracta d’un llibre adreçat tant a tarragonins, que hi coneixeran una visió personalíssima de Tarragona, com a forans, que hi descobriran aspectes poc coneguts d’una ciutat no sempre prou present en l’imaginari col·lectiu català.

És una visió personalíssima, sí, però també a vegades respectuosament crítica de Tarragona i dels tarragonins, amb els seus defectes i virtuts, les seves dèries i els seus complexos. Una ciutat i una societat que un barceloní com jo no sempre he sabut comprendre o acceptar al cent per cent. En tot cas es tracta, com tinc ocasió de dir al pròleg del llibre, “d’una serena i sincera reflexió sobre la realitat de la ciutat que m’ha acollit més de mig segle”.

El llibre està a la venda a les principals llibreries de la ciutat (Adserà, La Capona, Abacus, El Soterrani…). Una bona opció per Sant Jordi.

[Imatge: adsera.com]