‘Passe tà deuant der occitan’ / Passa endavant de l’occità

Ua bona notícia entàs amants deth transpòrt e entàs defensors des lengües minoritzades, jo entre eri. Er occitan aurà lèu mès preséncia pùblica. Segons a publicat era Region Metropolitana de Transpòrts de Marselha e confirmat en un programa televisiu Jean-Michel Turc, conselhèr municipau d’aguesta ciutat, pròplèuments s’usarà er occitan (provençau ei era paraula qu’an emplegat) enes anóncies deth mètro de Marselha. Encara que non ei segur, era intencion ei méter en marcha aguesta excellenta iniciatiua ena escadença dera Copa deth Mon de Rugbi, a celebrar en pròplèu seteme e en octobre. Er estadi Velodrome d’aquera ciutat mediterranèa serà ua des sedences des competicions. Aixi madeix, segons a afirmat era RMT, era mesura s’inscriu en un plan que preten convertir cada estacion de mètro en un “centre d’exposicions culturaus”.

En tot liéger era notícia, ei inevitabla non arrebrembar bères iniciatiues passades eth favor dera lengua occitana, en aguest cas ath mètro de Tolosa de Lengadòc o ath tramvia de Montpelhièr. Non è pro informacions entà saber s’arribèren en bon pòrt, mès demòstren er interès dera societat civiu des tèrres occitanes entà preservar e difóner eth sòn auviatge lingüistic, grèvaments menaçat peth centralisme francés.

***

Una bona notícia per als amants del transport i per als defensors de les llengües minoritzades, jo entre ells. L’occità tindrà aviat més presència pùblica. Segons ha publicat la Regió Metropolitana de Transports de Marsella i confirmat en un programa televisiu Jean-Michel Turc, conseller municipal d’aquesta ciutat, properament s’usarà l’occità (provençal és la paraula que han fet servir) en els anuncis del metro de Marsella. Encara que no és segur, la intenció és posar en marxa aquesta excel·lent iniciativa en ocasió de la Copa del Món de Rugbi, a celebrar els propers setembre i octubre. L’estadi Velodrome d’aquella ciutat mediterrània serà una de les seus de les competicions. Així mateix, segons ha afirmat la RMT, la mesura s’inscriu en un pla que pretén convertir cada estació de metro en un “centre d’exposicions culturals”.

Llegint la notícia, és inevitable no recordar algunes iniciatives passades en favor de la llengua occitana, en aquest cas al metro de Tolosa de Llenguadoc o al tramvia de Montpeller. No tinc prou informacions per saber si van arribar a bon port, però demostren l’interès de la societat civil de les terres occitanes per preservar i difondre el seu patrimoni lingüístic, greument amenaçat pel centralisme francès.

[Imatge: Viquipèdia; traductor automàtic: softcatala.org]