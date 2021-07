Recupero el meu segon bloc de Vilaweb, inactiu des del 2019, per publicar-hi de nou apunts sobre la meva principal afició, els transports sobre vies o per cable. Ja vaig tractar aquest tema entre els anys 2012 i 2018 sota el títol Propera parada. Serà la meva modesta aportació al fascinant món del transport públic, que compta amb una legió d’afeccionats, seguidors, estudiosos o activistes. Agraeixo des d’ara l’interès que hi dispenseu.