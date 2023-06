La primera consellera

Pertoca a aquest blocaire donar la benvinguda a la nova consellera de Territori (i, per tant, de Transports), Ester Capella i Farré, desitjant-li tota mena d’encerts en la gestió política i tècnica de les matèries de la seva competència. Repassant el seu currículum descobreixo, sense massa sorpresa, que la seva relació o experiència amb el món del transport és nul·la. És de suposar que el nomenament, a banda de motivacions estríctament partidistes, té a veure amb passades intervencions en matèria d’habitatge, en tant que consellera de Justícia. Esperem que aquests trets professionals no constitueixin cap obstacle per al seu quefer.

No sé si s’ha dit ja: si no vaig errat, és la primera dona que arriba a una conselleria de Transports, almenys a la Generalitat de Catalunya. Tampoc això ha de pressuposar res, ni en bé ni en mal, naturalment, però en el món en què vivim això encara és notícia. Confiem que aviat ja no.

[Imatge: Viquipèdia]