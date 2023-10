‘Hyvä matka!’

Urbanrail.net és una web dedicada al transport públic, altament recomanable per tots aquells malalts d’aquesta matèria. Classificada per continents, publica informació permanentment actualitzada i detallada de cada ciutat amb metro o tramvia. Quan dic detallada em refereixo a que, per a cada població, ofereix un plànol amb totes les línies en servei o en construcció (ben distingides per colors i amb un disseny unificat, cosa que és d’agrair), la data d’inauguració de cada línia, els trams en construcció o propers a inaugurar-se i, per si tot això fos poc, un ampli reportatge fotogràfic dels diferents models de trens. Uau.

Tafanejant-la, descobreixo que avui, 21 d’octubre de 2023, si la informació d’urbanrail.net no és errònia (i no m’agradaria que ho fos) està prevista l’entrada en funcionament a Hèlsinki del denominat Tren lleuger Jokeri, una gairebé faraònica obra de 25 quilòmetres de llargada i 34 parades. Llegeixo que la construcció s’inicià el juny del 2018 i que estava prevista acabar-la el 2024 però que, oh sorpresa, s’avançarà al 2023, avui concretament. Pèro tractant-se de finlandesos, gent seriosa, la sorpresa és molt relativa i la notícia de l’avançament en l’entrada en servei d’una infraestructura pública posa de nou de relleu les sagnants diferències entre les societats nòrdiques i d’altres de més meridionals, i no miro a ningú…

“Joker” és un acrònim de joukkoliikenteen kehämäinen raideinvestointi, que en finès vol dir “inversió en ferrocarril circular per al transport públic”. Efectivament, es tracta d’una línia semicircular (dreta) que unirà les estacions de metro de Keilanemi, a l’oest, i Itäkeskus, a l’est, relligant la perifèria nord de la ciutat, seguint el recorregut de l’antiga línia d’autobús 550, amb un recorregut paral·lel a la carretera de circumval·lació A1. Més comparacions odioses: és un altre exemple de substitució d’autobusos per tramvies, una cosa que a Barcelona a alguns els costa d’entendre.

La nova línia serà, oficialment, la 15 de la xarxa del tramvia d’Hèlsinki i encara que per les seves característiques diferirà del sistema pròpiament urbà (serà el que erròniament es coneix com a “tren lleuger”i discorrirà com s’ha dit per la perifèria), serà tècnicament compatible amb la resta de la xarxa (via mètrica, electrificació de 600 V cc i andanes baixes), i en constituirà proporcionalment el traçat més important. La línia haurà suposat un cost de 551M d’euros, amb finançament estatal, distribuïts entre 386M la infraestructura pròpiament dita, 70M la construcció d’unes cotxeres a Roihupelto i 95M per a 29 unitats Skoda Artic X54 (a la imatge de dalt). Uns euros molt ben gastats, no creieu?

[El títol de l’apunt, Hyvä matka!, significa bon servei; imatges: transphoto.org i Viquipèdia]