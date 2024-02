Notícia de Łódź

Un apunt primaveral en ple hivern. Durant l’any 2019, una parada de tramvia de Łódź (Polònia), aparegué decorada amb flors seques, oferint als vianants i als viatgers una visió fresca de l’entorn. El projecte, titulat “Nostàlgia”, va ser dissenyat per l’estudiant local d’art Dominika Cebula, i retia homenatge a la llarga tradició de venda de flors a la plaça Dabrowskiego, on és situada la parada tramviària. Per crear la instal·lació floral flotant, les parets de la marquesina es van substituir per flors recobertes de resina incrustades en 36 panells transparents diferents.

“La idea d’una parada d’autobús florida va sorgir de la voluntat d’estar més a prop de la natura i de juxtaposar els colors de les flors amb la grisor que es filtra de la ciutat concreta”, va explicar Cebula. Assenyalà que moltes de les flors utilitzades en el projecte eren de rams rebuts pels seus amics i familiars. Instal·lat l’estiu de 2019, el projecte de Cebula va ser seleccionat com a part d’una iniciativa del Centrum Wydarzen de Łódź i es pogué veure fins a finals d’octubre del mateix any.

La xarxa de tramvia de Łódź data del 1898 i és la primera de les poloneses en tenir-la totalment electrificada. Totalitza 124,4 quilòmetres de longitud, amb 24 línies i una amplada de via de 1.000 mm. És operat per MPK Łódź Sp. Com a curiositat, la ciutat disposà durant un temps d’un petit cementiri urbà on s’enterraven els conductors de tramvia. Estava situat al carrer Lindley a prop casualment del carrer del Tramvia (ul. Tramwajowa). Malauradament el lloc del cementiri és ocupat per unes edificacions universitàries i ja no és possible visitar aquella originalitat.

[Imatges: thisicolossal.com]