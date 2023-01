Càmera i acció: ‘Tranvía a la Malvarrosa’

Basada en la novel·la homònima del periodista Manuel Vicent, Tranvía a la Malvarrosa és una pel·lícula del 1996 dirigida per José Luis García Sánchez i protagonitzada per Liberto Casal, Ariadna Gil, Fernando Fernán-Gómez i Antonio Resines. Narra la història de Manuel, un jove castellonenc que a la dècada dels cinquanta es desplaça a València per cursar estudis de dret. Un dia, passejant per la ciutat, veu una noia rossa quan es dirigeix a la platja de la Malva-rosa. Se n’enamora, però l’educació catòlica rebuda del seu pare li impedeix de conèixer-la de moment. Passa el temps, la seva manera de veure el món i la vida canvien i decideix prendre el tramvia que va cap a la platja per seguir la noia. Amb aquests viatges descobrirà els sentits, la llum i el color.

“Jo era encara un adolescent molt pur quan Vicentico Bola em va dur a la capital perquè em desvirgaren. Al meu padrí li deien Bola perquè pesava cent trenta quilos en canal”: així comença la novel·la de Vicent. L’autor considera que el llibre, on conflueixen la joventut, l’amor, la política o la religió, es d’iniciació. Viatjant en el tramvia que li dona títol, un matí de diumenge de 1956, l’autor visqué una escena del que podria ser l’essència de la novel·la, deixant enrere una parada militar on se sentien consignes d’excombatents i falangistes i, en contrast, anant cap a la platja de la Malva-rosa, sentint el blau del mar i l’olor d’algues i clòtxines. El passat a oblidar i el futur a descobrir, tot alhora assegut en un dels fràgils i entranyables tramvies d’aquella època, desapareguts en el seu moment i substituïts avui pels moderns vehicles de la línia 4 de Metrovalència.

