Càmera i acció: ‘Alarma a l’exprés’

Alarma a l’exprés és el títol en català de The Lady Vanishes, la penúltima pel·lícula que Alfred Hitchcock rodà a Anglaterra (1938), dos anys abans de la primera als Estats Units, Rebecca. L’argument ens presenta una jove rica (Margaret Lockwood), a punt de casar-se amb un noble anglès, que estant de vacances a Europa coincideix amb un estudiós del folklore (Michael Redgrave), amb qui aviat congeniarà. Però tractant-se de Hitchcock, el motiu central de la cinta no és sentimental sinó de suspens perquè ambdós viatgen, amb més personatges de tota condició i procedència geogràfica, en un tren que queda immobilitzat als Balcans per culpa de la neu, la qual cosa els obliga a refugiar-se en un vell hotel, on es produeix un assassinat. A aquestes alçades de la pel·lícula, mai millor dit, tot ens recorda ja el mateix plantejament que Assassinat a l’Orient Exprés perquè en reprendre el viatge ferroviari començarà l’acció i el misteri de debò: desaparicions, violència, sospites… protagonitzades per un grapat de personatges que menteixen, aparenten i s’enfronten entre ells, tot amanit amb enginyosos diàlegs i situacions iròniques, marca de la casa hitchcockiana.

El ferrocarril on viatgen els protagonistes de la pel·lícula no s’identifica ni amb l’Orient Express ni amb cap altra línia singular, o almenys no hem sabut trobar cap precisió al respecte. En tot cas, segons el guió la protagonista ve de visitar el país fictici de Bandrika, als Balcans (una mena de Sildàvia tintinaire, doncs) per retornar a Anglaterra. No importa que sigui un ferrocarril sense noms ni cognoms, l’important és que és el millor escenari, tancat i claustrofòbic, per les dèries artístiques del genial director anglès.

[Informació extreta de elantepenultimomohicano.com; imatge: Viquipèdia]