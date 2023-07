A qui votar?

Establirem un sistema estable de finançament de projectes d’inversió relacionats amb la mobilitat urbana i metropolitana, així com el fons estatal de contribució a la mobilitat, per facilitar-ne la transformació basada en la descarbonització, la qualitat de l’aire, la digitalització i el component social.

Crearem sistemes integrats de transport i mobilitat que tinguin el transport públic com a columna vertebral, en què hi hagi una convivència adequada i complementarietat de les diferents formes de transport, amb marcs jurídics clars que siguin respectats per tots, incloent patinets, motos, taxis, VTC, etc.