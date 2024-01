Centenari sí, Museu encara no

El 30 de desembre farà cent anys de la inauguració del metro de Barcelona. Estarem amatents a les diverses iniciatives públiques i privades que aniran sorgint, esperem, per tal de celebrar aquest centenari. Ja fa molt temps que des de la societat civil es va convidar tothom a proposar idees concretes per tal que la commemoració tingués una merescuda rellevància, i potser la idea que més acceptació ha concitat pel que de positiu tindria per a la ciutat i per al conjunt de la població és la creació i inauguració del tant desitjat Museu del Transport. Mans a l’obra, en el seu moment es va constituir l’Associació Coordinadora pro Museu del Transport de Barcelona, que durant el 2023 ja ha mantingut contactes amb administracions, formacions polítiques i entitats, a la vegada que participava en debats i en xerrades.

Queden només onze mesos per a l’aniversari i, naturalment, serà impossible tallar cap cinta d’inauguració del museu, ateses les circumstàncies financeres, urbanístiques i al capdavall polítiques que ho dificulten. Conscient d’això, l’Associació pro Museu ha obert el camp cronològic i inscriu el centenari en un conjunt d’efemèrides relacionades amb el transport que conclouran el 2029, quan farà cent anys de l’Exposició Universal. Precisament un dels espais construïts en ocasió d’aquell esdeveniment fou el Palau de Comunicacions i Transports, on es mostraren els avenços de l’època (a la imatge). Ocupat ara per Fira de Barcelona, es considera actualment com a ideal per a ubicar-hi el Museu, degut a més a la seva localització i grandària. Com ja ha quedat dit, els obstacles són molts: el 2025 venç la concessió atorgada a Fira de Barcelona i està en marxa una modificació del planejament urbanístic, de manera que és agosarat planificar res més enllà d’aquella data. D’altra banda, en les successives actuacions de l’Associació pro-Museu s’ha constatat fins ara una remarcable fredor a la idea per part de dues formacions (PSC i Barcelona en Comú), sorprenent si tenim en compte que són els partits d’esquerra els que, tradicionalment, sempre han apostat més pel transport públic, en tots els seus vessants.

Hi haurà Museu finalment? És penós el simple fet de formular aquesta pregunta, com si no es donés per fet que tard o d’hora serà una realitat. Els dubtes d’uns, les reticències d’altres, fins i tot una certa indiferència ciutadana, perquè no dir-ho, són plats de poc gust i cal ser-ne conscients, però la simple idea de disposar d’un Museu del Transport com cal (posant-se així a l’altura dels de moltes altres ciutats) comportaria conseqüències positives en tots els àmbits. Això sol hauria de ser suficient per despertar entusiasmes i accelerar el projecte. Tot està en anar tocant les tecles adequades.

[La imatge és extreta de la web de l’Associació: www.museutransport.cat]