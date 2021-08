L’últim Romagnoli abans d’anar-se’n de vacances (65)

(La sèrie comença aquí)

El divendres 30 de juliol Gabriele Romagnoli va publicar l’últim article abans d’aturar la seva secció de dilluns a divendres en el diari La Repubblica per vacances fins al primer dia de setembre. És un article singular perquè parla de la seva ciutat, Bolonya, i d’una peculiaritat arquitectònica -els pòrtics, que ocupen una extensió de quaranta quilòmetres- que ha estat considerada recentment patrimoni de la Unesco.

Els pòrtics i fins aviat

L’última cosa bonica abans de les vacances d’agost són els pòrtics de Bolonya, patrimoni de la Unesco (*) i concepte existencial que et prepara per fer front a la vida. Tots els que, com jo, hem nascut a la seva ombra hem adquirit la consciència que no ens cal cap para-sol.

Allí on vagis sempre tindràs un pòrtic damunt del cap per protegir-te. Fins i tot els edificis moderns de la perifèria bolonyesa els han incorporat i així avances segur i sec, menys quan has de travessar el carrer per anar d’un pòrtic a l’altre.

Després creixes, canvies de ciutat i t’arriba la pluja i qualsevol cosa més que caigui del cel. Aleshores és quan aprens que ningú no et protegirà per sempre, ni tan sols el para-sol. I continues avançant contra el vent i contra els altres elements.

De tant en tant, però, retornes a la teva ciutat, et concedeixes una treva, potser segueixes el camí que serpenteja fins a la basílica de San Luca i fas un vot per algú en silenci.

Contemples el pòrtics i t’hi poses a sota tot i que saps que no seran suficients per salvar-te, que hauràs de comptar amb els altres i sobretot amb tu mateix. Esdevenir, de fet, el teu propi pòrtic. I ara, lectors, bon viatge. Si passeu per Bolonya poseu-vos-hi a cobert i després ja podreu exposeu-vos a tot el que hagi de venir. És un bon sistema.

Fins a l’1 de setembre.

(*) Vegeu la notícia explicada aquí

Trobareu més informació sobre els pòrtics de Bolonya aquí i també aquí.

(si entreu aquí –i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica— podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)