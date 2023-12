Visita al Museo Ferroviario de Santiago

La Quinta Normal és el nom que rep el parc més gran (35 HA) de Santiago de Xile, condicionat al segle XIX inspirant-se en el Bois de Boulogne de París. Aprofitant la seva extensió, que permetia instal·lar còmodament nombroses locomotores, el 1984 s’hi inaugurà el Museo Ferroviario de Santiago. Se n’exposen setze, fabricades en diversos països (dues xilenes, una britànica, cinc nord-americanes, set alemanyes i una japonesa). D’interès especial són una Kitson-Meyer (3349 de Ferrocarriles del Estado, a l’esquerra), de cremallera i ample mètric,

que serví entre 1910 i 1971 el Ferrocarril Transandino Chileno; i una Rogers (205 de Ferrocarriles del Estado, a sota), d’ample ibèric espanyol, de tres eixos, del 1893 (la més antiga del museu). Exposat rere una de les locomotores hi ha un vagó de passatgers Linke Hoffman (a dalt, interior) fabricat ara fa justament un segle. També es conserva un vagó presidencial, que en el seu moment donà servei a dos presidents de la República i a un cardenal. Finalment, al museu es guarda, mig amagat, un tramvia Brill, en procés de restauració. Els visitants poden accedir a l’interior d’algunes de les locomotores i del vagó de passatgers.

Vaig tenir la sort de visitar el museu fa tres setmanes. Per a l’anècdota personal, la pregunta que em va fer la venedora de les entrades per saber quina tarifa aplicar-me, si adultos o mayores:

— ¿Ud. es mayor de 60 años?

Com que per sort o per desgràcia la resposta és que sí, vaig gaudir tant d’un descompte com de la sensació que aparento ser més jove. Bé, no?

[Imatges: foto de l’autor i Viquipèdia]