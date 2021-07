Passaport a l’Hospitalet

Ahir diumenge a les tres de la tarda va quedar inaugurada la nova estació Ernest Lluch, de la línia 5 del metro de Barcelona, dedicada al qui fou prestigiós professor i polític socialista, i que serà la número 170 de la xarxa (o la 173, segons les meves dades, però no és qüestió de discutir-ho). L’acte fou encapçalat pel president Aragonès, el conseller Puigneró, l’alcaldessa Marín, la presidenta de la TMB i la filla de Lluch (dreta), que agraí que se’l segueixi recordant vint anys després de la seva mort. I què millor per recordar una persona que dedicar-li una estació de metro? Una molt bona pensada ja que, segons les previsions, 15.000 viatgers l’usaran diàriament, als quals cal afegir els molts més que hi passin de llarg però que es fixin instintivament en els rètols de les andanes (si no estan capficats badant al mòbil, és clar…).

La parada té dues peculiaritats. La primera és que serveix d’enllaç entre el metro i la parada corresponent del Trambaix, la qual cosa reforça el seu paper d’intermodalitat (o de ròtula, com algú ha titulat de manera una mica rebuscada) i confereix un nou argument a favor de culminar la connexió per la Diagonal entre els dos “Trams”, quan encara és qüestionada per persistents i variades oposicions polítiques i tècniques, que no veïnals. La segona característica de l’estació és que està situada al límit exacte entre Barcelona i l’Hospitalet, de manera que cada un dels municipis disposa d’una andana. Em pregunto com s’ho hagués fet la gent per anar o per venir quan el confinament municipal, en els moments més greus de la pandèmia. Potser haurien d’exhibir constantment algun certificat de vacunació o PCR mentre es traslladessin pel suburbà.

Aquest supòsit (inversemblant a la pràctica) em recorda la coneguda pel·lícula britànica Passport to Pimlico, que relata la independència d’aquest barri londinenc a partir de la troballa d’un manuscrit medieval, fet que provoca, entre altres enrenous, que la policia britànica exigeixi mostrar un passaport quan el metro passa per l’estació corresponent (esquerra). Potser algun eixelebrat de l’Hospitalet (ciutat que, com se sap, insisteix molt en la seva personalitat respecte Barcelona) somia amb aquesta situació, que portaria a l’extrem l’enfrontament entre dues poblacions condemnades a entendre’s i diametralment oposada a l’esperit de concòrdia i pacte que Ernest Lluch sempre predicà en vida.

[Imatges: ccma.cat i visitlondon.com]