Amb l’aigua al coll

Ens són encara ben presents les impactants imatges de les inundacions xineses de la setmana passada, entre les quals les de vagons de metro amb els passatgers literalment amb l’aigua la coll. Ha de ser angoixant trobar-te atrapat en un d’aquests vehicles, sense possibilitat d’obrir les portes (suposo) i veure com el nivell de l’aigua (de color poc agradable a la vista i incerta composició) va pujant i pujant. Estem parlant de la línia 5 del metro de Zengzhou, inaugurada el 2019, i se suposa que construïda amb tots els ets i uts i amb les tecnologies més innovadores, com segons ens expliquen estan fetes les espectaculars infraestructures xineses de les darreres dècades. Doncs o l’obra no estava ben feta o les pluges de l’altre dia van ser inusualment torrencials: els responsables, naturalment, es decanten per la segona de les explicacions. El canvi climàtic, d’altra banda ben real, serveix per explicar o justificar-ho tot.

No recordo cap altre cas de vagó de metro inundat amb passatgers dins, però que unes instal·lacions de ferrocarril subterrani s’omplin d’aigua ha estat ben habitual al llarg de la història. Posem per exemple les inundacions de París de 1910, que afectaren la llavors nova xarxa de metro, segons documenten unes fotografies de l’època, que un segle després trobem curioses i d’allò més bucòliques, però que reflecteixen una situació que devia causar no pocs maldecaps (a dalt, no un tren sinó una barca a l’estació de Montparnasse). Els mateixos maldecaps, per a autoritats i usuaris del servei, que ha patit en innombrables ocasions el metro de Barcelona. La foto correspon a l’estació d’Arc de Triomf, amb les vies convertides en riu, sense poder precisar-ne l’any, tot i que ben antiga, amb aquell blanc i negre tan maco de les fotos d’altres temps.

Però si hem d’ajuntar metros i inundacions és forçós parlar del què va passar a Palma el setembre de 2007. Algunes de les estacions del flamant metro, acabades i inaugurades a correcuita cinc mesos abans pel govern autonòmic del PP, van acabar inundades (dreta) i completament inutilitzades. Tan és així que les autoritats van decidir clausurar les instal·lacions durant molt de temps. El paral·lelisme amb Zengzhou de la setmana passada és inevitable, però amb una diferència important. Segons es va informar en el seu moment, les pluges no foren especialment intenses (20 litres per metre quadrat). Res de canvi climàtic: tot apuntà a la nefasta (i potser corrupta) gestió política del govern popular, una més de les patides pels soferts ciutadans i que sorprenentment no tenen mai el reflex electoral merescut.

