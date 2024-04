Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (s/n).

Ep! Què passa amb el Romagnoli de cada dissabte.

Doncs passa que, com us vaig avisar al final del Romagnoli del dissabte passat (aquest) avui faig festa.

Però no us hi amoïneu.

No només tindreu la vostra ració habitual de primeres coses boniques el dissabte que ve, sinó que és molt possible que, enmig de la propera setmana (setmana de Sant Jordi, per cert) pengi un apunt amb les traduccions dels articles d’aquests dies.

L’esperança és l’últim que s’ha de perdre…