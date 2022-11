[Vergonya Qatar] La prolongació de la línia 8 dels FGC, més a prop

Aragonès ha subratllat que és un “projecte estratègic” que servirà “per millorar la vida de la gent”. Al seu torn, el conseller Fernàndez ha remarcat que la licitació suposa “un pas endavant” en la construcció “d’un sistema integral ferroviari” i tota una “revolució a la xarxa metropolitana”. “No és només una declaració d’intencions, és un procés en marxa i ara ja imparable”, ha dit Fernàndez.

Un pressupost de 430 milions i un calendari a 8 anys vista

Aquests primers treballs per allargar la L8 començaran, si tot va bé, l’estiu de l’any que ve i s’allargaran durant 58 mesos, és a dir, uns cinc anys. Aquest és el temps que cal per perforar i fer tot el nou túnel (de 4 quilòmetres) i també les estacions. Les de Plaça Espanya i Gràcia (ja en funcionament) s’hauran d’adaptar i, a més, també se’n construiran dues de noves pel camí: una a tocar de l’Hospital Clínic i la tan esperada estació a la plaça Francesc Macià.

Després encara faltarà posar-hi les vies, electrificar-les, fer les subestacions, tots els acabats necessaris i instal·lar-hi la maquinària, com ara les validadores. Tot plegat costarà 430 milions d’euros, segons el pressupost inicial, i fonts de Territori apunten que el servei no podrà entrar en marxa abans del curs 2029-2030, sempre que no hi hagi cap inconvenient o trava pel camí que allargui el procés d’obres.

Les curiositats d’una obra urbana gegant

El primer que es farà, un cop les obres estiguin adjudicades, serà fer una inspecció tècnica dels habitatges que queden afectats pel recorregut del túnel. Territori revisarà més de 13.500 pisos i locals per controlar que no hi ha cap moviment durant les obres. També s’instal·laran sensors de soroll que permetran “auscultar” el terreny i comprovar que el túnel no provoca cap vibració a la superfície, ja que passarà a molta fondària i per sota de la majoria d’instal·lacions ja fetes de la ciutat –com ara la L1 i la L5 del metro, els túnels de l’alta velocitat d’Adif i també el sistema d’aigües–. En el seu punt més profund la L8 passarà enterrada 52 metres sota terra.

A continuació s’obrirà un gran pou al Parc de Joan Miró, a tocar de plaça Espanya, que serà el túnel d’accés principal a les obres. És per aquí que els tècnics introduiran la tuneladora (que serà més petita que la de la L9 del metro) i també per on trauran a l’exterior tota la terra que surti del nou túnel.

Aquesta prolongació permetrà que la línia passi de 23,7 milions de passatgers a l’any a tenir-ne 38,5. Segons el Govern, també tindrà un impacte positiu per al medi ambient, perquè Barcelona s’estalviarà més de 2.600 tones de CO₂ anuals.

[Informació: ara.cat; gràfic: Eduard Forroll Isanda]