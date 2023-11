Una ruta per la Toscana (i una mica més enllà) tot seguint l’obra de Piero della Francesca.

Un dels plaers que, per poc sensibles que sigueu a les manifestacions artístiques, us convido a experimentar quan visiteu la Toscana és seguir l’obra de Piero della Francesca, pintor (i també geòmetra i matemàtic) nascut a Sansepolcro l’any 1415 i mort a la mateixa localitat el 1492. La seva vida, doncs, travessa de punta a punta el que coneixem com “Quattrocento”, sens dubte un dels períodes àlgids del Renaixement i l’Humanisme. I, molt especialment, a la Toscana per bé que, curiosament, ell va viure només un any a Florència i mai va treballar pels Medici.

Si aneu a la Viquipèdia -vegeu aquí– trobareu una descripció molt completa sobre la seva vida i obra.

La primera referència de la nostra ruta ens porta a la Galleria degli Uffizzi de Florència. Més concretament a la Sala A-9 de la segona planta en la qual s’exhibeix l’esplèndid díptic -pintat, a més a més, per ambdues cares- amb els retrats de Federico da Montefeltro i Battista Sforza, els Ducs d’Urbino (vegeu-los aquí).

La següent etapa és centra en Arezzo, una localitat situada a uns 75 quilòmetres de Florència i de visita summament recomanable (vegeu aquí). No només per seguir l’obra de Piero (ara hi anirem), també per la admirable distribució urbanística perfectament conservada. Arezzo és la vila natal de gent tan important com el poeta Francesco Petrarca (el 2024 es commemoraran els 650 anys de la seva mort), l’arquitecte i pintor Giorgio Vasari o el monjo benedictí Guido d’Arezzo a qui se li atribueix, cap a l’any 1000, la invenció de la notació musical moderna (vegeu aquí).

A la Basílica de San Francesco d’Arezzo trobareu el que considero que és l’obra magna de Piero della Francesca: el cicle de frescos sobre la Llegenda de la Vera Creu situats en el cor de l’església, just darrere de l’altar major. És imprescindible que reserveu prèviament la visita ja que l’accés a les pintures es fa, almenys en temporada alta, en grups reduïts i per una estada màxima de vint minuts. Trobareu informació interessant i molt ben elaborada aquí i també aquí.

Sense deixar Arezzo -si disposeu de temps us recomano que considereu la idea de fer-hi nit perquè s’ho val- podeu visitar la Catedral de San Donato on hi trobareu el fresc de La Magdalena, una altra obra digna de remarca del nostre autor (vegeu-la aquí).

A uns 30 quilòmetres d’Arezzo trobareu la petita localitat de Monterchi, vila natal de la mare del pintor en homenatge a la qual Piero della Francesca va pintar-hi un fresc meravellós: la Madonna del Parto, visible ara, després d’una llarga sèrie de canvis d’ubicació, al Museu Civico, edifici que ocupa les antigues escoles del poble (vegeu aquí).

En aquest Bloc he parlat en diverses ocasions de l’excelsa Madonna del Parto. Si us fa gràcia us recomano que llegiu aquest apunt i també aquest altre, que n’és la continuació).

A menys de 20 quilòmetres, seguint la carretera, arribem a Sansepolcro (vegeu aquí), vila natal del pintor i lloc on hem de veure dues obres importants: el fresc de la Resurrecció i el Políptic de la Misericordia. Som en els límits territorials de la regió toscana i a tocar de Les Marques. La regió que visitarem en la següent parada de la ruta.

Les dues obres les podem veure al Museu Cívic de Sansepolcro (vegeu aquí). Per una banda la serena bellesa de la Resurrecció (vegeu-la aquí) i l’harmonia del Políptic de la Misericòrdia (vegeu-lo aquí).

A 70 quilòmetres de Sansepolcro, i ja dintre de la regió de Les Marques, ens espera la ciutat d’Urbino (vegeu aquí), considerada per la Unesco Patrimoni de la Humanitat. I molt especialment el seu esplèndid Palau Ducal (vegeu aquí), el palau dels ducs que Piero della Francesca va retratar i que han obert aquesta ruta des de la seva ubicació actual als Uffizzi de Florència.

A Urbino, vila natal de Raffaello (vegeu aquí), trobareu la Galleria Nazionale de Le Marche (vegeu aquí) que, centrats en les obres de Piero, acull la Flagelació (vegeu-la aquí) i la Madonna di Senigallia (vegeu-la aquí).

Aquí dono per tancada aquesta ruta que he planificat per seguir detalladament l’obra del gran Piero della Francesca.

M’encantaria que us fos d’utilitat.