La germana Josefina Rabella (in memoriam).

La notícia ens va arribar el dimarts passat: la germana Josefina Rabella, cosina segona de l’A., es va morir la vigília de la festa de la Mercè, patrona de Barcelona, la ciutat on va néixer el 5 d’agost de 1924. És a dir, fa noranta-nou anys.

El dimecres 27 de setembre El Punt Avui, que té la millor secció de necrològiques i efemèrides dels diaris que jo segueixo, publicava la següent ressenya:

“La monja benedictina Josefina Rabella i Huguet (1924, Barcelona) va morir el dissabte als 99 anys, segons ha confirmat el monestir de Sant Benet de Montserrat. En aquesta comunitat Rabella va ser priora, consellera, sagristana, cerimoniera, hostatgera, responsable de la infermeria i del rebost, secretària capitular i federal. Les seves companyes destaquen que s’ha dedicat a fer el “bé a moltes persones” i va exercir aquesta funció també, tot i l’edat, a través d’Internet “fent-se propera per respondre les qüestions que se li plantejaven.”

Va passar moltes penúries durant la Guerra Civil i de petita també va haver de superar greus problemes de salut a causa d’una pneumònia. Va ser el Pare Coll, fundador de les Dominiques de l’Anunciata, qui va intercedir perquè pogués rebre les cures que necessitava. Va estudiar magisteri i va ser Josep Maria Gassó qui la va introduir a la vida monàstica i li va parlar del monestir de Sant Benet. Hi va entrar el 1969 amb 44 anys després de la mort dels seus pares. Va rebre formació bíblica, litúrgica i monàstica i va ser un puntal per a tota la comunitat.”

Una nota molt ben documentada que destaca els cinquanta-cinc anys que la germana Josefina va viure a Montserrat. Més de mitja vida.

I, pel que se’ns informa, amb una trajectòria fecunda i eficaç.

Fa deu anys, més concretament el 17 de febrer de 2013, vàrem visitar la germana Josefina en companyia de la mare de l’A. Poc després -el 16 de novembre del mateix any- vàrem repetir la visita. I ens vàrem prometre que no seria la darrera, però el cert és que aquella trobada ja no va tenir més continuïtat.

Queda de record la crònica del primer contacte tal com la vaig explicar aquí.

Us en reprodueixo el text:

La germana Josefina

(Apunt publicat el 19 de febrer de 2013) (vegeu-lo també aquí)

Aprofitem que aquest diumenge la mare de l’A. compleix 89 anys per fer-li un regal molt especial: visitem el Monestir de Sant Benet de Montserrat per compartir unes hores amb la germana Josefina que hi viu, integrada a la comunitat, des de fa una pila d’anys. Pel que sé, la Josefina era cosina del Josep Rabella, el pare de l’A. Vivia en el primer pis d’un edifici del carrer de Valldonzella avui desaparegut per deixar lloc a una plaça. Va dedicar la seva vida a atendre els pares fins que varen deixar aquest món, moment que ella va aprofitar per complir amb la seva vocació ajornada, professar com a monja benedictina i convertir-se en la germana Josefina.

En els quaranta-cinc anys que ja fa que formo part de la família de l’A. la branca de la Josefina -és a dir, la del meu sogre, amb molts menys germans i cosins que l’exuberant branca de la sogra, els Pujol– ha estat potser la que hem freqüentat en menys ocasions. Vull dir que sabia, sí, de la seva existència per mitjà de notícies vagues i escadusseres, però res més.