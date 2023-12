Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2024: una cronologia (setembre).

Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie amb les explicacions prèvies.

SETEMBRE

• El Grup de Sabadell, format per Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, funden al Marquet de les Roques les Edicions La Mirada (1924/100 anys).

• Comença a publicar-se el suplement de Cultura del diari Avui dirigit per David Castillo (1989/35 anys).

• Dia 2: neix l’arqueòleg Lluís Pericot (1899/125 anys).

• Dia 3: neix l’escriptor i poeta Jordi Sarsanedas (1924/100 anys).

• Dia 3: Daniel Giralt-Miracle compleix 80 anys (1944/80 anys).

• Dia 3: es mor als 81 anys l’escriptora Aurora Bertrana (1974/50 anys).

• Dia 4: neix el poeta valencià Vicent Andrés Estellès (1924/100 anys).

• Dia 5: el periodista i cronista de la ciutat de Barcelona Lluís Permanyer compleix 85 anys (1939/85 anys).

• Dia 8: neix el cuiner i gastrònom Ignasi Domènech (1874/150 anys).

• Dia 9: es mor el músic Manuel Valls Gorina (1984/40 anys).

• Dia 10: el poeta i traductor Feliu Formosa compleix 90 anys (1934/90 anys).

• Dia 10: Jaume Vallcorba funda l’editorial Quaderns Crema (1979/45 anys).

• Dia 11: es mor el frare caputxí Jordi Llimona (1999/25 anys).

• Dia 12: es mor l’arquitecte Pere Benavent (1974/50 anys).

• Dia 12: es mor l’escriptora i dibuixant Lola Anglada (1984/40 anys).

• Dia 12: primera edició del Mercat de Música Viva de Vic (1989/35 anys).

• Dia 13: referèndum per l’autodeterminació a Arenys de Munt amb un 41% de participació i un 96% a favor del SÍ (2009/15 anys).

• Dia 16: surt el diari Tele/eXprés dirigit per Andreu Avel·lí Artís ‘Sempronio’. Va ser el primer diari sorgit de la iniciativa privada des de 1939 i va durar fins al 23 de desembre de 1980 (1964/60 anys).

• Dia 17: l’escriptora Maria Barbal compleix 75 anys (1949/75 anys).

• Dia 24: s’inaugura la passarel·la sobre el mar que porta al Maremàgnum (1994/30 anys).

• Dia 25: neix el compositor Ricard Lamote de Grignon (1899/125 anys).

• Dia 27: s’inaugura la sinagoga del carrer de l’Avenir a Barcelona. És la primera que s’implanta a l’estat des de 1492 (1954/70 anys).

• Dia 28: obre portes a Figueres el Teatre-Museu Dalí (1974/50 anys).

• Dia 28: comencen les emissions de Ràdio Estel, emissora de l’Arquebisbat de Barcelona (1994/30 anys).

• Dia 29: a la revista argentina ‘Primera Plana’ es publica la primera tira de Mafalda, del dibuixant Quino (1964/60 anys).

• Dia 29: s’inaugura el Centre Cívic Cotxeres de Sants (1984/40 anys).

• Dia 30: s’estrena al teatre Romea ‘Una vella, coneguda olor’, primera obra que es representava de Josep Maria Benet i Jornet (1964/60 anys).

(Continuarà amb la cronologia del mes d’octubre)