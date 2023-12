Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2024: una cronologia (octubre).

Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie amb les explicacions prèvies.

OCTUBRE

• Celdoni Fonoll comença el seu projecte de difusió cultural ‘La poesia a l’escola’ (1974/50 anys).

• Surt el primer número de la revista ‘Serra d’Or’ (1959/65 anys).

• Dia 6: es crea la Universitat Oberta de Catalunya (1994/30 anys).

• Dia 7: el Gran Teatre del Liceu obre novament portes després de l’incendi de gener de 1994 (1999/25 anys).

• Dia 9: a València comencen les emissions de Canal 9 (el tancaran el 5 de novembre de 2013) (1989/35 anys).

• Dia 12: es mor la pedagoga Francesca Bonnemaison (1949/75 anys).

• Dia 18: s’inaugura el primer bloc d’habitatges del polígon de Bellvitge (1964/60 anys).

• Dia 19: neix el dissenyador Josep Fornas (1924/100 anys).

• Dia 19: primera emissió per TV3 del programa setmanal de reportatges ’30 minuts’, dirigit per Joan Salvat fins al 2008 (1984/40 anys).

• Dia 20: protesta dels botiguers i industrials de Catalunya coneguda com ‘tancament de caixes’ (1899/125 anys).

• Dia 22: el director de cinema Gonzalo Herralde compleix 75 anys (1949/75 anys).

• Dia 22: Jean-Paul Sartre renuncia al Premi Nobel de Literatura (1964/60 anys).

• Dia 27: el filòleg August Bover compleix 75 anys (1949/75 anys).

• Dia 28: es crea a Morella la Xarxa Vives d’Universitats (1994/30 anys).

• Dia 29: neix el metge i cirurgià Emili Pi i Molist (1824/200 anys).

• Dia 29: entra en servei el túnel del Cadí (1984/40 anys).

(Continuarà amb la cronologia del mes de novembre)