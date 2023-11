Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2024: una cronologia (gener).

Els seguidors habituals d’aquestes Totxanes saben que cada any per aquestes dates començava una sèrie de sis o set apunts dedicada a enumerar les efemèrides, aniversaris i commemoracions importants de l’any que és a punt de començar. El títol dels apunts tenien sempre la mateixa estructura: ‘Va passar el (…): aviat farà (…) anys”.

Tenia la impressió que aquest costum l’havia adoptat no fa gaires anys però quan he anat a consultar tots els apunts que he aplegat a la categoria ‘Efemèrides’ (aquesta) m’he trobat amb la sorpresa que el primer text que vaig escriure amb aquesta intenció de recordatori (aquest) és de desembre de 2008. Fa, doncs, quinze anys.

Com que ja fa temps que veia que els aniversaris s’anaven repetint, a partir de l’any passat vaig decidir canviar la manera d’enfocar aquest resum de dates significatives i l’he convertit en una cronologia dels dotze mesos a venir. És a dir: les dates significatives de 2024 aplegades per mesos i dintre de cada mes per ordre cronològic. Espero que el canvi us agradi i que la meva feina (feinada, vaja) continuï sent útil a la gent que en feia ús.

Comencem, doncs, pel començament –gener– i al llarg dels propers dies i setmanes aniré detallant la resta fins arribar a desembre.

(NOTA: Al final de cada efemèride trobareu un parèntesis de color vermell amb dues xifres que corresponen a l’any de l’esdeveniment i al temps transcorregut des d’aleshores).

GENER

• Es publica a la revista ‘Germinabit’ l’article ‘Ens calen cançons d’ara’, de Lluís Serrahima (1959/65 anys).

• Dia 1: el xampany català passa a denominar-se ‘cava’ per imperatius legals (1989/35 anys).

• Dia 2: es mor l’escriptor Sebastià Juan Arbó (1984/40 anys).

• Dia 8: Charles de Gaulle crea el primer ministeri dedicat a la Cultura. Hi nomena André Malraux com a ‘ministre encarregat dels afers culturals’ (1959/65 anys).

• Dia 11: assassinat de Carmen Broto (1949/75 anys).

• Dia 13: s’emet el primer ‘Radioscope’ a Ràdio Barcelona amb Salvador Escamilla i el seu ‘Bon dia Catalunya’ (1964/60 anys).

• Dia 14: es mor Frederica Montseny (1994/30 anys).

• Dia 15: neix el pioner del cinema català Fructuós Gelabert (1874/150 anys).

• Dia 15: neix el director i crític teatral Frederic Roda (1924/100 anys).

• Dia 15: el Mercat de les Flors es converteix provisionalment en sala d’espectacles amb una obra de Peter Brook. Fins a l’octubre de 1985 no oferirà una programació estable (1984/40 anys).

• Dia 16: el Xa de Pèrsia fuig del país amb la seva família. Ocupa el poder l’imam Khomeini (1979/45 anys).

• Dia 16: TV3 comença la programació regular. S’emet el primer TN Vespre amb Enric Calpena i Maria Gorgues, acompanyats per Eduard Berraondo (esports) i Antoni Castejón (meteorologia) (1984/40 anys).

• Dia 17: es mor l’etnòleg i folklorista Joan Amades (1959/65 anys).

• Dia 20: neix el filòsof i poeta Ramon Xirau (1924/100 anys).

• Dia 23: la il·lustradora Roser Capdevila compleix 85 anys (1939/85 anys).

• Dia 24: Joan XXIII convoca el Concili Ecumènic Vaticà Segon (1959/65 anys).

• Dia 24: es posa a la venda el primer ordinador Apple Macintosh (1984/40 anys).

• Dia 27: neix l’escultor Joan Rebull (1899/125 anys).

• Dia 27: es mor l’actor Iscle Soler (1914/110 anys).

• Dia 30: últim concert dels Beatles al terrat d’Apple Records, a Londres (1969/55 anys).

• Dia 31: incendi del Gran Teatre del Liceu. Reobrirà portes el 7 d’octubre de 1999 (1994/30 anys).

(Continuarà amb la cronologia del mes de febrer)