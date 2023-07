182 + 1 + 182 (Dia Internacional del Palíndrom 2023).

Avui, 2 de juliol de 2023, diumenge per a més precisions, es commemora arreu del món el Dia Internacional del Palíndrom.

La raó per triar aquesta data és molt senzilla: si considerem l’any com una frase palindròmica — com un capicua, vaja– formada per 365 lletres resulta que el segon dia de juliol és la peça que actua com a eix de simetria propi dels palíndroms que es confegeixen amb un nombre senar d’elements.

La fórmula aritmètica és la que trobareu en el títol de l’apunt i intenta dir que entre l’1 de gener i l’1 de juliol han passat 182 dies. Els mateixos que passaran entre el 3 de juliol i el 31 de desembre. Una composició, doncs, que converteix el 2 de juliol en la frontissa entre mig any i l’altra meitat.

Al llarg de tot el dia d’avui milions de malalts de les frases-mirall, aquelles petites rareses que tant es llegeixen d’esquerra a dreta com en el sentit contrari, escamparan per la xarxa el bo i millor del seu enginy i demostraran que això de jugar amb els mots és una cosa molt seriosa i molt civilitzada. Aquests deliciosos ‘boiets de simetria’ (com diria un illenc) són gent de confiança: sempre van barrinant la millor manera de treure suc a les lletres i les paraules.

Aturo momentàniament aquest apunt, però ja us avanço que al llarg d’aquest diumenge el continuaré amb la intenció de parlar-vos d’un repte palindròmic que fins ara no coneixia i que estic segur que us agradarà.

Us parlaré /tatxaaaan!!!) del LEXIPÍXEL.

(això no s’acaba quí)