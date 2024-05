Un cognom premonitori

Benjamin Outram (1764-1805) va ser un enginyer i industrial anglès que va destacar en la construcció de canals i que és considerat l’introductor el 1775 del primer tramvia, una línia de 1.600 metres de longitud construïda per transportar pedra calcària des de les pedreres de Crich fins a Bullbridge Whard, per a ús de les seves obres del canal de Cromford. Es tractava d’uns vagons, tirats lògicament per cavalls (a sota, reproducció), que discorrien per uns rails de secció en “L”. Carrils i vagons sortiren de la fàbrica de l’empresa Butterley Company, fundada per ell i desapareguda el 2009, més de dos segles després. Altres fonts parlen de vagons tirats per cavalls a les mines de carbó de Northumberland. Sigui com sigui, aquell primitiu sistema de transport de materials continuaria essent una indispensable ajuda en la construcció dels canals d’Outram. L’enginyer va predir que la seva innovació estava destinada a tenir molt de futur i, pensant en el ferrocarril que no tardaria a arribar, a convertir-se en el principal mitjà de transport, com així ha estat; va deixar escrit que “sembla que moltes bótes i paquets requereixen carruatges més amples que els de Derby i Crich [es referia als canals]” i que “sembla desitjable que tots els ferrocarrils extensos tinguin la mateixa amplada, que sigui suficient per adaptar-se a tots els propòsits del comerç”.

Si hi ha un consens generalitzat en què Outram fou l’introductor d’un primitiu tramvia, més discussió hi ha sobre l’etimologia del mot “tramvia”. De petit sempre havia cregut que era una deformació de “tren-via” i segurament aquesta és la convicció de molta gent avui dia, però anem errats. Hi ha una teoria que diu que les vies per on transcorrien els vagons d’Outram eren conegudes com outram-roads, abreujades després com tram-roads i d’aquí el mot final, però sembla ser que l’explicació és errònia i que la paraula, en realitat, prové de l’anglès tram (‘carretilla’ o ‘carril de fusta’) o bé de l’alemany traam, que significa ‘biga d’una carretilla’. D’altra banda, Outram sempre es va referir als seus prototipus com “ferrocarrils”. El seu cognom seria doncs una simple coincidència, una curiositat premonitòria.

