Músiques d’agost: ‘Alas de algodón’, de Vainica Doble.

Una mostra més del talent de les senyores Carmen Santonja i Gloria Van Aerssen a l’hora d’escriure històries tremebundes amb la màxima senzillesa -ingenuïtat, gairebé- i de posar-les en un disc que ja té més de quaranta anys però que escolto amb la mateixa fruïció que el primer dia.

No us perdeu, doncs, les vicissituds del pobre Juan:

Alas de algodón

Vainica Doble (del disc ‘El eslabón perdido’, 1980)

Astro rutilante de la gran pantalla,

fascinante y cínico play-boy de playa,

campeón olímpico con diez medallas,

hábil político donde los haya,

magnífico varón,

vencedor mítico de mil batallas:

así era Juan en su imaginación

que le hacía olvidar su condición

para escapar y despegar de su rincón

y despegar de su rincón

para poder volar, volar, volar,

triunfar, brillar.

Lóbrego rincón de una portería

donde no entra el sol y nunca es de día

triste habitación húmeda y sombría

sin ventilación

un brasero de picón en la camilla

por toda calefacción

así vivía Juan con su imaginación,

que le hacía olvidar su condición

para escapar y despegar de su rincón

y despegar de su rincón

para poder volar, volar, volar,

para olvidar.

Lóbrego rincón de una portería

coros sollozantes de necias vecinas

uniéndose al son de un carraspeante transistor

simplemente María

Poderosa fantasía la de Juan,

que, aún así, podía escuchar el mar

en un caracol pintado en purpurina

y volar tras la procesión de golondrinas

pegadas a la pared verde veronés

bajo la mirada divina de un sagrado corazón

bajo la mirada doliente

de las ánimas del purgatorio,

bajo la mirada anodina de

sus padres en el desposorio

él, sentado, ceño fruncido,

ella, de pies, tras su marido,

dueño y señor,

contemplándose a si mismo

disfrazado de angelito

alas de algodón

el día de su primera comunión

cuando aún creía que seriá,

como el Barón Rojo,

un héroe de la aviación,

antes de tirarse por el balcón y quedarse cojo…

I aquí trobareu la mateixa versió però amb imatges al·lusives a la història:

I si mireu el vídeo d’aquí sota trobareu -entre el minut 25:00 i fins al final (42:03)- una actuació en directe (un fet raríssim en el duet) en el programa de TVE ‘Musical Exprés’, presentat per Àngel Casas. No disposo de la data concreta d’emissió del programa però us pot orientar saber que ‘Musical Exprés’ va estar en antena entre 1980 i 1983.