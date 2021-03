‘La nostra rebel·lió’, Carmelina Sánchez Cutillas.

Com cada matí arrenco el full del Bloc 2021 Maragall i em trobo que commemoren el dia amb un poema de Carmelina Sánchez Cutillas (Madrid, 1927-València, 2009) que no em resisteixo a copiar per compartir-lo amb tots els lectors.

Pertany al llibre ‘Conjugació en primera persona’, editat a València el 1969 amb un pròleg de Vicent Andrés Estellés:

La nostra rebel·lió

Torcar la pols sembla monòton

i el drap -amunt i avall- és groc,

com tot el cansament que ens vessa.

Torcar la pols -diuen algunes-

és esborrar el pas del temps

que cau sobre totes les coses

i s’esmicola a poc a poc.

Torcar la pols cada matí

és el cilici que portem

sobre la carn, i ens dol vivíssim

i molt aspre. I jo per consolar-me,

només per consolar-me, pense

que també podria ésser el ferm

motiu de la nostra rebel·lió.

Si voleu saber més coses sobre Carmelina Sánchez Cutillas entreu aquí i trobareu un apunt de fa cinc anys amb la meva crítica sobre la magnífica “Matèria de Bretanya”.