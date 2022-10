Els ‘Crims’ de Leonard Cohen.

Un bon amic que d’aquestes coses hi entén bastant més que jo em comentava dies enrere que no li estranyaria gens que una part important del pressupost del programa ‘Crims’, de Carles Porta, se l’emportessin els drets d’autor de Leonard Cohen -dels seus hereus, vaja- pel tema ‘You Want It Darker’, que és la sintonia almenys del programa a la ràdio, que és el que jo freqüento.

Els muntadors musicals dels programes de Porta són dos noms de pes: Sergi Cutillas i Benja Estacio. No ens ha d’estranyar, per tant, la perfecta conjunció entre el tema criminal dels programes i la profunda solemnitat gairebé fúnebre de les paraules de Leonard Cohen en aquesta cançó que obre i dona nom a l’últim àlbum que va sortir el novembre de 2016.

És una mica torbador i inquietant veure com aquell 2016 ens varen deixar dos gegants, David Bowie i Leonard Cohen, i que tant l’un com l’altre, poc abans de morir, varen publicar uns discos en els quals la premonició del final es percebia nítidament. Sense cap vel.

Vegeu aquí ‘Lazarus’, un dels temes del disc ‘Black Star’ publicat dos dies abans de la mort de Bowie. Una mort que va sorprendre a tothom perquè tant el músic com el seu entorn varen saber mantenir la seva malaltia en secret. Els comentaris són sobrers…

El cas de Leonard Cohen, en canvi, no era tan secret. L’estiu de 2016 va saber que Marianne Ihlen, la dona amb qui va compartir vuit anys a l’illa d’Hydra, s’estava morint (ep, parlem de la dona que va inspirar dues meravelles com ‘So Long, Marianne’ i ‘Hey, That’s Not The Way to Say Goodbye’) i li va escriure una carta de comiat:

‘Bé, Marianne, ha arribat el moment. Som vells, els nostres cossos es van desfent i tinc la impressió que no trigaré gaire a seguir-te. Sàpigues que em sento tan proper a tu que si estens la mà gairebé podries tocar la meva. Sempre t’he estimat per la teva bellesa i la teva saviesa, però no cal que continuï perquè tu ho saps prou bé. Ara només et vull desitjar un bon viatge. Adéu, vella amiga. Amor infinit, ens trobarem en el camí.’

Dos dies després de rebre la carta del seu vell amant, Marianne va morir. En el comiat els amics li varen cantar ‘Bird on the Wire’ i ‘So long, Marianne’.

I poc després va aparèixer l’últim disc de Cohen: ‘You want it Darker’. La cançó que donava títol al disc era aquesta que segur que als seguidors de Carles Porta els sonarà:

Us deixo amb la lletra original, la traducció al català i un aclariment: la paraula ‘hineni‘ vol dir, en hebreu, ‘soc aquí’.

You want it darker

If you are the dealer, I’m out of the game

If you are the healer, it means I’m broken and lame

If thine is the glory then mine must be the shame

You want it darker

We kill the flame

Magnified, sanctified, be thy holy name

Vilified, crucified, in the human frame

A million candles burning for the help that never came

You want it darker

Hineni, hineni

I’m ready, my lord

There’s a lover in the story

But the story’s still the same

There’s a lullaby for suffering

And a paradox to blame

But it’s written in the Scriptures

And it’s not some idle claim

You want it darker

We kill the flame

They’re lining up the prisoners

And the guards are taking aim

I struggled with some demons

They were middle class and tame

I didn’t know I had permission to murder and to maim

You want it darker

Hineni, hineni.

I’m ready, my lord.

Magnified, sanctified, be thy holy name

Vilified, crucified, in the human frame

A million candles burning for the love that never came

You want it darker

We kill the flame

If you are the dealer, let me out of the game

If you are the healer, I’m broken and lame

If thine is the glory, mine must be the shame

You want it darker

Hineni, hineni

Hineni, hineni

I’m ready, my lord

—————————————————

Vols més foscor

Si tu ets qui reparteix les cartes, jo estic fora del joc.

Si tu ets el que cura, jo estic trencat i coix.

Si teva és la glòria, a mi em pertoca la vergonya.

Vols més foscor,

apaguem la flama.

Magnificat, santificat, sigues el nom sagrat.

Denigrat, crucificat, amb la carcassa humana.

Un milió d’espelmes enceses per l’auxili que mai va arribar.

Vols més foscor.

Soc aquí, soc aquí.

Estic preparat, Senyor.

Hi ha un amant en aquesta història,

però la història no canvia.

Hi ha una cançó de bressol pel patiment

i una paradoxa a qui culpar.

Però ho diuen les Escriptures,

i no és cap afirmació inútil.

Vols més foscor,

apaguem la flama.

Estan posant els presoners en fila

i els guàrdies apunten les armes.

Em vaig revoltar contra alguns dimonis

avorrits i de classe mitjana.

No sabia que tenia llicència per matar i mutilar.

Vols més foscor.

Soc aquí, soc aquí.

Estic preparat, Senyor.

Magnificat, santificat, sé el teu nom sagrat.

Denigrat, crucificat, amb la carcassa humana.

Un milió d’espelmes enceses per l’auxili que mai va arribar.

Vol més foscor,

apaguem la flama.

Si tu ets qui reparteix les cartes, jo estic fora del joc.

Si tu ets el que cura, jo estic trencat i coix.

Si teva és la glòria, a mi em pertoca la vergonya.

Vols més foscor.

Hineni, hineni.

Soc aquí, soc aquí.

Estic preparat, Senyor.